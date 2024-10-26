聖座與捷克共和國簽署新的法律協議

聖座國務卿帕羅林樞機本月24日與捷克總理菲亞拉在布拉格簽署了包含16項條款的雙邊協定，旨在促進教會和國家之間的合作。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務卿帕羅林樞機和捷克共和國總理菲亞拉（Petr Fiala）10月24日，在布拉格總理辦公室簽署了一份聖座和捷克共和國關於某些法律問題的協議。出席簽署儀式的人中，有聖座駐捷克大使奧科洛（Jude Thaddeus Okolo）總主教、布拉格榮休總主教杜卡（Dominik Duka）樞機和現任總主教格勞布納（Jan Graubner），代表捷克政府出席的人中，有農業部長維博爾尼（Marek Výborný）和捷克共和國駐聖座大使科拉亞（Václav Kolaja）。

聖座新聞室的一份公告稱，這項協議包含16項條款，旨在進一步加強聖座和捷克共和國之間的友好關係，“在推動捷克人民的公共利益，以及靈性、人性和文化價值方面，促進教會和國家之間富有成果的合作”。

根據梵二文獻《信仰自由》宣言，該協議努力“進一步保障信徒的信仰自由，從而保障教會履行其使命的自由”。為此，這項新的雙邊協定根據國際人權文書，重申了思想、良心和宗教自由的權利，不僅是天主教徒的，也是所有人的權利。此外，協議指出，只有在絕對有必要保護公共秩序、健康和他人權利的情況下，敬禮自由才會受到法律限制，而且敬禮自由不受限於層級較低的法規。

在教會使命方面，基於承認信仰自由，國家承認天主教會有權利按照自己的規則運作、自治和自由地任命其宗教敬禮人員。另外，無論是在服兵役還是在衛生領域中，良心拒絕權也得到保障。

關於告解聖事的封印和類似的牧靈工作者良心交談的秘密，該協議保護其不可侵犯性。教會獲承認有權利成立教育和慈善機構，以及向住在社會救濟、醫療和監獄設施中的人提供精神上的幫助和牧靈關懷。

最後，新協議指出，也要讓武裝部隊和警察成員更容易得到牧靈關懷。當天簽署的協議須分別呈交教宗方濟各和捷克共和國議會批准，並將在交換批准書後的次月第一天生效。

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