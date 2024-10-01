拉德克利夫神父帶領世界主教會議默想：敞開心扉聆聽

道明會拉德克利夫神父9月30日上午在世界主教會議新廳帶領了兩場默想，世界主教會議全體與會者在場聆聽。

（梵蒂岡新聞網）與去年一樣，世界主教會議第16屆常規會議第二期的避靜神工由道明會拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父帶領。拉德克利夫神父9月30日上午帶領了兩場默想，默想的內容取自若望福音第20章第1到29節。世界主教會議的全體與會者參加了默想神工。

世界因暴力而黑暗

在第一場的默想中，拉德克利夫神父首先以“在黑暗中尋求復活的主”為主題。他講道，在一個“被暴力遮蔽”、天主“好像幾乎消失”的世界裡，尤其是在西方，充斥著無神論、冷漠和懷疑的環境中，我們像福音中的瑪利亞瑪達肋納一樣，去尋找上主。儘管有如此的“黑暗”，我們仍然堅信天主的臨在，並傾聽“哭泣者的呼喊”。

尊重且毫無顧慮地聆聽他人

隨後，拉德克利夫神父提出了另外一個主題，敦促與會者“以敞開的心扉，耐心、富有想像力及明智地去聆聽”，全體與會者應“以尊重及毫無顧慮”的態度去回應別人的問題，因為只有這樣，才有可能找到“在聖神內生活的一種新方式”。

做探尋的夥伴，而非教會的不同宗派

拉德克利夫神父繼續講道，如果與會者們學會“說‘我們’”，並且不彼此視為“教會各不同宗派的代表”，而是視為“眾兄弟”，“喜樂的探尋夥伴”，因為“每個探尋者都需要別人”，也需要那些不能參加世界主教會議的人。這位道明會神父特別提到了婦女、神學家和堂區神父們。他強調，事實上，他們是最重要的，因為“沒有他們，教會就不能成為真正的同道偕行的教會。

在結束第一場默想時，拉德克利夫神父表示，世界主教會議“需要以所有的方式來愛和尋求上主，我們也需要這個個時代的探尋者，即使他們與我們有不同的信仰。這是因為，只有向他人無限的渴望持開放的態度，我們才能“啟動福音傳播的航船”。

當代社會的“教條”

使命的主題是拉德克利夫神父帶領第二場默想的中心，題為“被鎖的房間”。他說：“這次大會的主題是在使命中同道偕行的教會，而這使命的核心就是教導我們的教義。”“在一個深受對教條持極大偏見”的社會背景下，這無疑是一個具有挑戰性的目標。”這些“被鎖和令人窒息的房間”的具體體現就是相對主義、宗教基要主義、唯物主義、民族主義和科學主義，它們把人們封閉在“一個個小小的想像空間內”。然而，拉德克利夫神父強調，信仰的教導“打開我們心靈與思想的大門，推動我們超越狹隘的回應，走向對天主無限的探索，祂是無限的愛和真理”。

成為生命福音的宣講者

但在“令人窒息的房間”裡，門徒也被恐懼所囚禁，這阻止他們“生活於天主內，無法成為賜予豐盛生命的福音的宣講者。拉德克利夫神父鼓勵道，相反地，我們必須“冒著受傷的風險”，就如復活的上主一樣。這是一個值得冒的風險，因為天主已賜給我們平安的恩典，任何事物都無法摧毀祂的平安。

接著，拉德克利夫神父提醒全體與會者，世界主教會議“不是一個談論改革機構的地方，而是為了選擇生命、皈依和寬恕”。最後，這位帶領默想神工的道明會士總結道，我們需要做的是“給予呼吸的空間，討論的氧氣”，並意識到這一事實：“任何不和都不能破壞我們在基督內的平安，因為在祂內我們是一體”。

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