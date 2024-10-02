世界主教會議避靜第二天默想：編織友誼和跨文化的網

道明會拉德克利夫神父繼續帶領世界主教會議避靜第二天的默想神工。他指出，教會應避免懷疑和神職精英主義，只有當我們如同上主一樣冒著風險，彼此信任，教會才會成為一個值得信賴的團體。

(梵蒂岡新聞網）這個世界既有“撕裂和分裂”的黑暗，也有上主的光明。這是道明會士拉德克利夫神父帶領世界主教會議第二天避靜中的默想所指出的。

在“海灘上的外來者”中認出上主

第二天避靜的第一場默想內容取自《若望福音》第21章第1到14節，拉德克利夫神父強調了“戰爭的黑暗”和“侵犯的危機”所帶來的困難。他解釋說，在“後西方”的背景下，地球的西半球儘管漸漸“沒落”，但在殖民主義和帝國主義的背景下仍然控制著“銀行體系”，試圖“將其價值觀強加給他人”。人們沒有在“海灘的外來者”身上認出上主，但“我們這個時代的強權”最終把他們“釘死在十字架上”。

編織跨文化的網

那麼，面對這一切，教會和世界主教會議面臨的挑戰是什麼？拉德克利夫神父強調了“跨文化性”的重要性，就是“編織網絡”，在不同文化之間留出空間，這樣不同的文化就不會“像消費主義全球化正在發生的那樣”互相吞噬。神父指出：“我們應該尊重文化的差異。這張網是完整的，因為每種文化都以自己的方式對真理開放。”

拉德克利夫神父說：“我們認識到，如果我們要成為天主教徒，我們就需要彼此；為了成為完整的，每個人都需要他人”。只有這樣，我們才能編織出一張由友誼、同樂組成的“網”，一張激發希望的“網”。

無論成敗與否，應彼此信任

在當天的第二場默想中，拉德克利夫神父以“復活——早餐”為題，默想《若望福音》第21章第15到25節的內容，深入探討了信任的主題。拉德克利夫神父從伯多祿的人物形象講起，指出儘管伯多祿三次否認耶穌，以行為證明他是“不可靠的”耶穌卻“將羊群託付予他”。這位道明會士說道：“但只有我們像上主一樣冒著風險，彼此信任，即使我們受到傷害也不例外，教會才會成為一個值得信賴的團體。”

“一切都基於對天主的信賴，而天主將自己託付給了我們。我們相信，因著天主的恩寵，這次世界主教會議將會取得成果，即使我們無法預料它會是什麼，也許並非我們所願。”

作上主羊群的真正牧者

接著，拉德克利夫神父指出，如今在全球範圍內也可以感受到信任的危機：各黨派政治家之間以及他們與公民之間；在開始不再信任民主的青年和傳播界中，假新聞和媒體操縱“阻止我們相信真相”。然而，正是在這種非常複雜的情況下，所有受洗者都蒙召作“牧者”：父母、老師、平信徒領袖都有責任引導家庭、學校、鄰里間的“小羊群”。

避免懷疑、抗拒和神職精英主義

隨後，拉德克利夫神父強調，“我們所有人都負有照顧上主羊群的非凡責任”，特別是受祝聖的牧者，他們的任務是帶領羊群“走出狹窄和退縮的教會羊圈，走向遼闊的天地”。拉德克利夫神父解釋道，神職人員應能夠遠離對同道偕行旅程的懷疑和抗拒，並要擺脫“神職精英主義”。

因此，神父不能也不該犯虛偽的罪。虛偽的罪過“腐蝕了司鐸身份的核心”，天主的子民隨時寬恕一切，除了這個虛偽的罪過。

最後，拉德克利夫神父邀請全體與會者能夠像伯多祿一樣，作為一個有權威的“悔過者”，能夠“彼此分辨他人的權威並服從他人”。

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