世界主教會議簡報（九）：為教會和世界諸多問題作出貢獻

在10月14日的世界主教會議新聞簡報會中，介紹了當天上午大會討論的幾個主題：教會團體的透明度、兒童的參與、修女遭受侵害等。有來自非洲和歐洲的主教也在簡報會上分享了地方教會同道偕行的經驗。

(梵蒂岡新聞網)基於不同經驗並以完全透明的方式分享的許多具體提案，反對各種形式的侵犯，平信徒、婦女和青年更大的責任。這些是世界主教會議大會中呈現出的基本大綱。10月14日下午，在聖座新聞室舉行的新聞簡報會中介紹了這些內容。世界主教會議信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士介紹了《工作文件》關於“行程”主題的單元，其中涉及：決策過程，透明度、問責和評估。她強調，尤其“重要的是聽取了來自中國、阿拉伯半島、亞馬遜、塞舌爾群島和薩赫勒地區在這些方面的經驗。

在教會內兒童的參與

皮雷斯女士指出，在大會不同的發言中，“講了許多讓兒童參與教會生活的重要性，不僅談論兒童，也與兒童在一起”。其它提到的要點包括要理教員的價值，“傾聽青年人意見的重要性，因為有時所決定的主題和題材他們並不感興趣”。另外，“也討論了將天主教學校納入福傳和培育的使命中，因為它們是教會的重要資源。然而，在世界一些地區，國家接管了天主教學校，並安排了違背天主教訓導的課程”。

修女遭受的侵犯

皮雷斯指出：“有些修女更是艱辛地為最弱勢群體工作，但她們在面臨與性情或其它相關的問題時，卻無法表達自己的擔憂，這也是因為社會的父權態度，她們保持著沈默。”為此，有些成員提議“在教區和主教團中引入有關程序和製度來面對這些問題”。“另一個提議是重新審視合同政策，以保障女性度奉獻生活者及平信徒的尊嚴。”

女性參與司鐸的培育工作

皮雷斯女士最後表示，在大會發言中，“有些成員指出，大多數修道院的司鐸培育缺乏女性奉獻生活者或女性平信徒的臨在，同樣也缺乏平信徒專家的臨在。女性的參與‘非常重要’，因為她們可以看到其他人看不到的東西，確保平穩的培育，也為未來的司鐸豐富了整體的培育計劃”。

教會的透明度

聖座傳播部部長兼世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）表示，會議“強調透明度是同道偕行教會的重要因素，特別是在保護和財務領域。這種透明度必須始終與守密、尊重隱私和敏感資訊保持平衡”。會議還討論了問責制的主題，詳細闡述關於“問責制的含義”，因此，“首要的是對天主、對團體社會有所交待，而不是要陷入非福音需求的問責圈套中。“依照福音的原則，需要向教會匯報，而不是向任何一個人性環境。我們不是一個董事會，而是基督的奧體，天主的聖潔子民。”

在當天的簡報會上，拉丁美洲地區男女修會會士聯盟主席利莉婭娜（Gloria Liliana Franco Echeverri）修女，拉脫維亞里加教省斯坦克維奇（Zbigņevs Stankevičs）總主教，以及盧旺達尚古古（Cyangugu）教區西納約耶（Sinayobye）主教分別從不同的主題分享了地方教會的同道偕行經驗。

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