世界主教會議簡報（九）：為教會和世界諸多問題作出貢獻
(梵蒂岡新聞網)基於不同經驗並以完全透明的方式分享的許多具體提案，反對各種形式的侵犯，平信徒、婦女和青年更大的責任。這些是世界主教會議大會中呈現出的基本大綱。10月14日下午，在聖座新聞室舉行的新聞簡報會中介紹了這些內容。世界主教會議信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士介紹了《工作文件》關於“行程”主題的單元，其中涉及：決策過程，透明度、問責和評估。她強調，尤其“重要的是聽取了來自中國、阿拉伯半島、亞馬遜、塞舌爾群島和薩赫勒地區在這些方面的經驗。
在教會內兒童的參與
皮雷斯女士指出，在大會不同的發言中，“講了許多讓兒童參與教會生活的重要性，不僅談論兒童，也與兒童在一起”。其它提到的要點包括要理教員的價值，“傾聽青年人意見的重要性，因為有時所決定的主題和題材他們並不感興趣”。另外，“也討論了將天主教學校納入福傳和培育的使命中，因為它們是教會的重要資源。然而，在世界一些地區，國家接管了天主教學校，並安排了違背天主教訓導的課程”。
修女遭受的侵犯
皮雷斯指出：“有些修女更是艱辛地為最弱勢群體工作，但她們在面臨與性情或其它相關的問題時，卻無法表達自己的擔憂，這也是因為社會的父權態度，她們保持著沈默。”為此，有些成員提議“在教區和主教團中引入有關程序和製度來面對這些問題”。“另一個提議是重新審視合同政策，以保障女性度奉獻生活者及平信徒的尊嚴。”
女性參與司鐸的培育工作
皮雷斯女士最後表示，在大會發言中，“有些成員指出，大多數修道院的司鐸培育缺乏女性奉獻生活者或女性平信徒的臨在，同樣也缺乏平信徒專家的臨在。女性的參與‘非常重要’，因為她們可以看到其他人看不到的東西，確保平穩的培育，也為未來的司鐸豐富了整體的培育計劃”。
教會的透明度
聖座傳播部部長兼世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）表示，會議“強調透明度是同道偕行教會的重要因素，特別是在保護和財務領域。這種透明度必須始終與守密、尊重隱私和敏感資訊保持平衡”。會議還討論了問責制的主題，詳細闡述關於“問責制的含義”，因此，“首要的是對天主、對團體社會有所交待，而不是要陷入非福音需求的問責圈套中。“依照福音的原則，需要向教會匯報，而不是向任何一個人性環境。我們不是一個董事會，而是基督的奧體，天主的聖潔子民。”
在當天的簡報會上，拉丁美洲地區男女修會會士聯盟主席利莉婭娜（Gloria Liliana Franco Echeverri）修女，拉脫維亞里加教省斯坦克維奇（Zbigņevs Stankevičs）總主教，以及盧旺達尚古古（Cyangugu）教區西納約耶（Sinayobye）主教分別從不同的主題分享了地方教會的同道偕行經驗。
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