世界主教會議：呵護與言行一致，是增進關係的關鍵

世界主教會議總發言人介紹了《工作文件》第三單元，主題是“具體支撐和滋養關係動態行程的願景”。他強調，與會者之間的良好關係，開誠布公和信賴，都是彼此關懷的典範，對教會有益處。

（梵蒂岡新聞網）“呵護與言行一致”是世界主教會議與會者應邀討論《工作文件》第三單元“行程”的關鍵詞。世界主教會議總發言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機10月10日下午作了相關的介紹，表明這單元的主題是“具體支撐和滋養關係動態行程的願景”，以“更具體”的方式延續第二單元的主題。他強調，“構成教會關係網的寶藏” “強中有弱”，因此需要呵護。

缺乏呵護，關係就會“枯萎”

樞機表示，缺乏呵護，關係就會“枯萎”，“變成毒物”。那麼，我們就要詢問自己：“我們能以何種方式支撐和滋養人群和團體所需要的關係網呢？什麼能使它更強健？”，相反，“什麼又能凌辱和毀滅這些關係？”關係“恰好是我們默想和祈禱的題材”，就如“光照我們的思想、溫暖我們心靈”的一份寶藏：正是這些關係“讓我們成長” 。

實踐與我們的表述一致

霍勒利希樞機繼續說，但關係是在“日復一日的具體實踐”中體驗到的，必須“與我們的表述一致，否則人們會聆聽我們的話，卻不相信我們的所作所為”。需要詢問的是：“在教會的決策過程中，哪種態度符合我們關於聖召、神恩與職務之間的關係，以及它們的相互性與互補的表述？我們又如何表述每個受洗者的尊嚴呢？”

“行程”單元的四個段落

隨後，世界主教會議總發言人談到“行程”單元的4個段落。第一段的標題是“完整和分享的培育”，回應同道偕行進程中出現的對培育的強烈要求。首先需要培育的“必須是聆聽”，聆聽天主聖言、兄弟姐妹彼此聆聽、聆聽履行使命的環境，以及聆聽聖神的聲音。第二段，“教會對使命的分辨”，將焦點放在“一個真正分辨進程的靈性、神學和牧靈的深度上”。

第三段，“決策過程的態度”則需要反思“在教會內推進決策的參與方式、天主子民所有成員的相互對話，並尊重不同的角色”，尤其是那些以上主之名行使權柄的人。此外，也加深了諮詢的價值。最後一段，即第四段“透明度、問責制、評估”，邀請我們促進文化的轉變和心態的皈依，回到“初期教會的行事方法”，意識到“定期評估肩負責任者的工作，是更好地履行職責、從經驗中學習的工具”。

在會議關係中的典範

最後，霍勒利希樞機談到在世界主教會議中人際關係的型態。他解釋道，準備在分組和全體大會上的發言，同時尊重時間和議題，坦率地表達意見，也就是教宗常說的“開誠布公”，以及“樂於”面對“可能出現的阻礙或恐懼，並培養互信的態度”，這些都是“為了整個教會的益處，呵護我們彼此關係”的方式。

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