四場神學-牧靈研究論壇在羅馬舉行

在世界主教會議舉行期間，四場關於神學-牧靈的研究論壇於10月9日和16日，分別在耶穌會總院和奧斯定教父學院舉行。屆時，梵蒂岡新聞網YouTube頻道會提供多語言同步翻譯。

（梵蒂岡新聞網）正在梵蒂岡舉行的世界會議“催生”了深入探討一系列主題的進程，集中討論與會者正在反思的一些重要議題。為此，在大會召開期間，在羅馬舉行兩次共四場的神學-牧靈研究論壇，第一次是10月9日下午，第二次是10月16日。論壇向公眾開放，屆時，梵蒂岡新聞網YouTube頻道會提供多語言同步翻譯。

一份公告解釋說，這些論壇是回應“世界主教會議第16屆常規會議第一會期浮現的需要，繼續對教會信仰不同方面的同道偕行的意義進行神學、教會法和牧靈的深入研究，並讓神學家和教會法學家有機會為大會工作做出貢獻”。

10月9日第一次論壇

第一次論壇活動於10月9日下午6點至7點45分舉行，分別在耶穌會總會院和奧斯定教父學院舉行兩場論壇，其主題分別是“天主的子民是傳教使命的主體”和“主教在同道偕行教會中的角色與權威”。兩場論壇都會有男女神學家、教會法專家和一位主教出席，會議的第一部分由論壇講者發言，第二部分則是開放給公眾提問的環節。

10月16日第二次論壇

第二次論壇將於下週三10月16日以同樣的方式舉行，在耶穌會總會院舉行論壇的主題是“地方教會與普世教會之間的相互關係”，在奧斯定教父學院的主題則是“首席權的行使與世界主教會議”。除了世界主教會議的與會者外，根據會場的座位情況，聖座新聞室邀請駐點記者和任何有興趣的人參加論壇活動。

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