世界主教會議第二天避靜晨禱：同道偕行的靜默藝術

在世界主教會議會前避靜的第二天，安傑利尼修女在晨禱時間為與會者帶領省思，指出靜默的價值在於讚美上主。

（梵蒂岡新聞網）「你若是熱愛真理，必要喜愛靜默。」10月1日上午，本篤會安傑利尼修女從敘利亞人依撒格的這句話展開默想，為世界主教會第16屆常規會議第二會期的成員、兄弟代表和特別受邀者帶領會前的第二天避靜晨禱。

天主靜默不語

安傑利尼修女向在場眾人談論了靜默就是讚美天主的主題。她表示，「每個祈禱、每個『天主化工』的基礎，都有天主靜默不語的吹拂」。我們要去感受它，因為正如安提約基亞的聖依納爵所言，「我們在上主的靜默中認出祂」。

大會休息時段的重要性

靜默是「最高的讚美」，讓人「能讚嘆天主的工程」。靜默也「使我們進入懺悔禮儀，並且敦促我們思索在同道偕行進程的對話中靜默休息時間的份量」。我們應當把這些時間視為「前所未聞且懷著驚喜的聆聽」。靜默為與會者的交流增添價值和實質意義。

聆聽窮人和萬物的吶喊

本篤會修女進一步指出，在同道偕行的進程中也會遇到難以靜默的困境，因為當我們過度「強調自己的觀念」時，就沒有時間或意願去保持靜默。

相反地，讚美天主的靜默是「一切有建設性的對話的根基、每一段同道偕行進程的基礎」。人如果秉著這個寶貴的原則，就會「懂得退出舞台，活在某種有益的寂靜中，向他者開放，聆聽天主的聖言、窮人的吶喊和萬物的嘆息」。這是真正「本著同道偕行精神進行對話的節奏」。靜默其實是在「對抗平庸、尋求真理，並且接納每個人身上隱藏的奧妙」。

戒除不耐煩和急於創業立功的心態

根據當天晨禱選讀的福音，耶穌與門徒們走向耶路撒冷時，停留在一個撒瑪黎雅人的村子，卻遭到拒絕。面對門徒們的埋怨，耶穌斥責他們，遂往下一個村莊走去（參閱：路九51-56）。安傑利尼修女強調，這就是「耶穌為大會提供的『同道偕行』的藝術」。換句話說，就是要戒除「所有不耐煩和急於創業立功的心態，不找藉口、不怨恨、不哀嘆，不要說『一大堆』話。這樣才能心懷渴望的熱忱，在靜默中吸引人奉行天父的旨意」。

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