安傑利尼修女帶領世界主教會議避靜：自由的靈魂渴慕天主

在世界主教會議成員、兄弟代表和特別受邀者的首日避靜上，本篤會修女安傑利尼帶領晨禱，然後談論了渴慕天主的心與對話的藝術。

（梵蒂岡新聞網）「渴慕天主是秉持同道偕行精神交談的隱秘泉源」：本篤會修女安傑利尼9月30日上午在梵蒂岡世界主教會議新會議廳以這個主題展開反省，為世界主教會議第16屆常規會議第二會期的成員、兄弟代表、特別受邀者帶領避靜晨禱的省思。

住在福音內

安傑利尼修女的省思圍繞著「我的靈魂渴念天主，生活的天主」這句話（詠四十二3），強調「我們每個人心中都有一股不為人知、無可名狀的渴求」，那是「自由靈魂的渴慕，是對天主的渴念」。在表達這份渴求方面，當代世界的文化「遲疑不定，並將它納入自身的象徵體系」。然而，真正的渴求是渴慕生活的天主，也就是「居住在福音內」。

教會在當代荒漠裡的使命

接著，修女邀請在場眾人把即將展開的世界主教會議視為「聖神給我們解渴的地方」，好使我們的教會得以實踐「上主在當今的這片荒漠中託付於己的艱鉅使命」。

在孩子的渺小內彰顯耶穌的偉大

當天選讀的福音章節記載，耶穌強調了像一個小孩子那樣渺小的偉大（路九46-50）。安傑利尼修女解釋道，天主聖言「使我們大家重新調整位置」，思索「真理的尺度」，也就是基督臨在於弱小者，甚至是最小的那一個身上。

對話的藝術

本篤會修女問到：今天我們如何能認出「最小的那一個」？他是不是手無縛雞之力的孩童、徬徨迷失的少年、坐監的服刑人、離鄉背井的移民、老無所依的長者、得不到聆聽的婦女？在同道偕行的教會裡，以及在源自天主聖言的「對話藝術」中，這答案是肯定的。

斷了與基督的聯繫，使命只是志願服務

修女最後分析了當前同道偕行進程提出的第一個問題：「在傳教使命中如何做個同道偕行的教會？」修女由此提醒眾人，使命如果不與那臨在於孩子身上的耶穌一起推進，換句話說，假如斷了與祂的聯繫，那麼我們「頂多是在做一個善良的志願服務」。

我們與受造界的關係也存在這樣的聯繫，因為在道成肉身的奧蹟中，也需要納入「那些沒有言語的太陽、星辰和宇宙」。修女最後說：「星空不是天主，卻是祂所創造的。諸天都在傳述天主的光榮。」

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