世界主教會議《最後文件》具有訓導價值

在10月26日的記者會上介紹了本屆世界主教會議通過的文件，其中邀請改變用語，不再稱普世教會，好像教會是一個有不同分部的多國團體。存在一種將更多平信徒和女性融入的“教會的共融”。女性執事問題仍懸而未決。

（梵蒂岡新聞網）《最後文件》的訓導價值、教宗方濟各要求對《文件》討論中出現的個別問題作進一步的分辨，以及在建設一個有更多參與和更少等級的教會中，平信徒和女性的貢獻。這些是世界主教會議第16屆常規會議第二會期結束時的記者會上澄清的主題。這次記者會在本屆世界主教會議結束後，於10月26日晚上舉行。

除了本屆會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）、聖座新聞室副主任穆拉伊（Christiane Murray）女士在場外，教會會議秘書長格雷奇（Mario Grech）樞機、世界主教會議總發言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機、世界主教會議兩位特別秘書科斯塔（Giacomo Costa）神父和巴托基奧（Riccardo Battocchio）蒙席，以及大會主席代表瑪利亞（Maria de los Dolores Palencia Gómez）修女也出席。

《最後文件》具有訓導價值

教宗決定不發表世界主教會議後宗座勸諭，這個決定如何解釋教宗未來的文件？對記者提出的這個疑問，神學家巴托基奧神父回答說，教宗的闡明符合他在《主教共融》憲令中所指出的，若羅馬教宗明確批准，該文件就屬於他的訓導，不具法規價值，但提供指導方針。

改變用語：教會不是一個多國團體

記者會上說明，《最後文件》趨向於不再稱普世教會，好像把她看作一個多國團體，有不同的分部，或好似一個有不同分支的商業中心。需要確定一種新用語：事實上，存在一種教會的共融，見證作為基督唯一奧體的肢體，在教義上合一是可能的。因此，地方教會不是“層次”，而只是“活出關係的不同方式”。巴托基奧神父表明，當教宗說，《最後文件》“不是法規”，這並不表示它對教會沒有要求，而是指出眾人在多樣性中一起行走的方向，而多樣性則是基督的教會最初就有的特性。

平信徒與聖秩職務

關於《最後文件》第76號，記者會上闡明，“聖職職務所能做的與平信徒所能做的並不對立”。所論的是兩種不同的服務，平信徒不可被視為“替代人”。霍勒利希樞機表示，在禮儀方面，這個議題仍有待評估，“不存在以平信徒取代司鐸的方案”。當然，在適當的情況下，並有助於更接近地區的特殊經驗，“能存在一種有更多參與的禮儀”。

女性執事仍是一個未決的問題

關於在修道院中女性作的貢獻，巴托基奧神父解釋道，“現行規則已經談到參與為聖職人員提供培育的各種形象”。“將涉及的是要視各種情況而定。許多修道院內有家庭、男人和女人的積極參與，他們不是聖職人員“。霍勒利希樞機則表示，“我不希望奪去女性能對修生們的貢獻”。格雷奇樞機講述了他最近訪問歐洲一個地方時，那裡有一對夫婦在這方面提供的協助：“這是一種已經存在的經驗，並不是世界主教會議的發明。”

女性執事的問題還是一個懸而未決的問題嗎？這是記者們提出的另一個問題。霍勒利希樞機表示，“這是一個非常棘手的問題”。他指出，教宗沒說女性將來會受到祝聖，也沒說不被祝聖。教宗說“這仍是一個懸而未決的問題”。

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