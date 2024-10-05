世界主教會議簡報（二）：女性和平信徒、聆聽所有人

10月4日，聖方濟各紀念日。世界主教會議於當天上午舉行了第二場全體大會，與會者祝賀教宗的主保瞻禮。之後與會者聆聽了5個語言桌的報告，36人自由發言。

（梵蒂岡新聞網）10 月 4 日聖方濟各瞻禮，世界主教會議與會者向教宗和所有名叫方濟各的人祝賀主保快樂，第二場大會在這個氛圍中開始。351位成員出席，他們聆聽了5個不同語言桌作的報告，提出的共同問題包括關於同道偕行的概念，它“不是一種技巧，而是一種型態”，以及女性的角色、平信徒的臨在、“積極”聆聽“不符合教會準則的人”。



在梵蒂岡新聞室舉行的每日簡報會上，聖座傳播部部長魯菲尼（Paolo Ruffini）和世界主教會議信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士匯報了各小組發言人的內容。在這些發言中表示，“在一個孤兒的世界中”，教會能體現出“那些沒有家庭的人的家庭”。

並非所有的神恩都必須是職務

他們尤其提到，當天上午在保祿六世大廳多次呈現“教會作為基督的奧體的圖像，這個奧體匯集了許多肢體，也就是許多職務和神恩，卻是在一個奧體內”。在這層意義上，也探討了女性和平信徒的角色這個主題。有人說將神恩“區分是必要的，所有的神恩都很重要，但並非所有的神恩都必然是職務”。

女性的角色和貢獻

發言人們表示，有些小組重申“女性的尊嚴是在聖洗中賦予每位信徒的”，而關於女性領受聖秩的問題，則要求“對某些職務進行深入研究，例如‘慰藉的職務’”，以及“不要忽略女性在過去和現在作出的貢獻”。

世界主教會議的成員強烈要求“所有受洗者都有同等的尊嚴和對教會的共同責任”。在此基礎上，才能論述“讓女性、平信徒和青年參與教會生活的決策進程”。

平信徒和教會的語言

一些語言桌指出，在《工作文件》的幾處很少提及平信徒，作為“家庭教會”的家庭也很少被提到。地方教會與文化的關係也需要深化，因為每個地方教會都是由一種文化打造出來的，儘管教會保持了自身的認同。在這方面，也提到了語言的問題，要求語言應“簡單”，也應改變“一些以歐洲為中心和西方觀點所產生的表達形式”。

自由發言超過30個

魯菲尼部長解釋，在全體大會上作了5個報告後，開始自由發言。在36位成員的發言中，談到平信徒的重要性，因為“教會的未來和未來的教會”取決於他們的“生命力”。談到女性問題，有人提出“女性只被視為一個慰藉者，而不是一個能宣講的人，或者不能成為一個機構的負責人”。也有人重提女性傳教士的例子，以及“有些女性感覺蒙天主的召叫，她們要求受到祝聖”。

對話與聆聽

在自由發言中重申了“發揚同道偕行精神的重要性，即積極聆聽、親近、無偏見地給予支持，即使是與我們不同的人、讓我們感到不自在的人”。主教會議的男女成員表示，“我們聆聽別人，不是要了解他們是否足夠聰明或是與我們一致，而是從那些說話的人身上看到我能學習的要素”。有些人要求與不同的文化、哲學、宗教進行更多的對話。“我們需要尊重和認同他人，因為這能使天主子民團結在一起”。

在禮儀中“擴展空間”

發言中也提到教權主義，強調“在教會內沒有主人和臣民，老師只有一個，我們都是弟兄姐妹”。魯菲尼也凸出了禮儀的主題，他說禮儀能成為“同道偕行的鏡子”。有人說“司鐸主持禮儀，但不是唯一的主祭者”。有人提議，“在世界主教會議成員下次共同參與的禮儀中，能夠 ‘擴展帳幕的空間’”。

簡報會上的發言人

在當天的簡報會上邀請了4位賓客，他們是：摩洛哥拉巴特的總主教兼北非地區主教團主席洛佩斯（Cristóbal López Romero）樞機、大洋洲主教團聯合會（Fcbco）主席蘭達佐（Antony Randazzo）主教、法國楠泰爾的魯熱（Matthieu Rougé）主教，以及尼加拉瓜的巴利亞達雷斯（Xiskya Lucia Valladares Paguaga）修女。

教區、國家和大洲的經驗

四位發言人都從各自的環境，即堂區、教區、國家、大洲敘述了同道偕行的經驗。洛佩斯樞機首先講述了他在非洲的經驗；魯熱主教則談到他的教區對這次會議的熱情，以及與會者們的心情。他說，“每個人都帶著疑惑和恐懼的心情來到這裡，之後藉著在聖神內交談的方法，我們有了深刻的靈性經驗”。教宗的這句話有很大的幫助，他說“世界主教會議不是一個議會”。

大洋洲國家的脆弱

蘭達佐主教談到大洋洲的廣闊天地，它是“地球上一片廣泛的區域”，但也“脆弱”，人們有時感到被遺棄。主教譴責發達國家的某種“貪婪”，它們為了獲得金屬、珍貴資源和樹木，要求與貧窮和脆弱的國家達成協議並讓它們妥協。因此，自然資源遭到破壞，整個團體都在受苦。看看大洋洲海域的移民，他們前往較穩定的國家，“因為海平面上升、島嶼下沉，他們不得不離開家園”。

“真正的醜惡”是排斥女性

蘭達佐主教強調，與“持續多年”的女性祝聖有關的問題，“也只是一小撮人以西方世界的聲音固執於此”。真正的“醜惡”是“女性在教會中經常被忽視”，或者更糟糕的是，“她們被置於邊緣，成為暴力，甚至家暴的受害者，被排除在工作環境之外”：“這是相反福音的醜惡！”

數字使命的重要性

巴利亞達雷斯修女則強調了在新科技和人工智能的時代，不斷變化的數字傳教工作的迫切性，就如“實體”傳教也會改變那樣。她說，正是在這些網路的街道上，數字傳教士們嘗試陪伴並接近那些“疏離卻尋求真理、在世界上行走的受傷的人，他們也可能有過與教會不愉快的經驗”。

面對問題

洛佩斯樞機最後談到世界主教會議進程的豐富內涵，說：“這次世界主教會議的內容極為充實。我們的教會仍過於歐洲化、西方化。我們必須活出這互相幫助的行程，這樣一來，教會就將更加公教化、普世化。”

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html