世界主教會議簡報（三）:每個人都應擺脫對他人的恐懼

在梵蒂岡新聞室舉行的簡報會提到，以同道偕行為主題的世界主教會議是個重振和平與對人權的尊重的一個機會。來自飽受撕裂的黎巴嫩主教海拉拉做了感人的見證，來自日益不安的海地主教薩圖内直言不諱地說：“那應該維持秩序的人，迄今為止力有不逮。”菲律賓主教則講述了在農村的傳教教會陪伴湧入城市的移民潮。

（梵蒂岡新聞網）為陷入戰火的各民族迫切呼求和平：這是10月4日在世界主教會議第三場全體大會上發出的呼聲。與會者共有333人，他們譴責了一切形式的原教旨主義，並且說：“我們所有人，包括基督徒、猶太教徒和穆斯林在內，都應該成為和平的匠人”。同時，很多人也強調有必要揭露“萬惡的主要原因”，即武器交易。有時候，除了祈禱以外，也需要譴責。這些是世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）與秘書皮雷斯（Sheila Leocádia Pires）女士10月5日在簡報會上介紹的內容。

黎巴嫩主教：被壓迫人們有決定自己命運的權利

黎巴嫩馬龍尼禮拜特龍教區海拉拉（Munir Khairallah）主教在簡報會上回答記者提問時說：“不幸的是，世界保持沉默，或對這些暴力行為開綠燈，因為有太多的政治和經濟利益在其中，而這些與基督徒的價值觀毫無關係。”

這位主教的見證深深打動了所有參與者。他指出，儘管黎巴嫩被撕裂，但是希望依然存在：在梵蒂岡的外交努力下，黎巴嫩將繼續是個和平的訊息。

關於以色列的政治人物始終拒絕“兩個民族、兩個國家”的解決方案，黎巴嫩主教說：“我不願意說所有以色列人都支持暴力。只是利益優先，而且西方沒有支持我們，就像他們沒有支持那些被壓迫的人們一樣。但願這些人有權決定自己的命運。”以同道偕行為主題的世界主教會議是一次大好機會，可以藉此關注那些遭受暴力和貧困的人。“有待做出的最重要決定是：教會應該通過世界主教會議成為使者，傳達和睦共處、尊重他人以及擺脫對他人恐懼的必要性”。主教總結道：“這會是第一步，也是給人類的重要建議。”

海地主教：“我們絕望了”，誰該負責建設和平？

海地局勢持續動盪不安。海地角總主教薩圖内(Launay Saturné)在他的見證中毫不掩飾地說：“那些應該維持秩序、締造和平的人，迄今為止無法勝任。”他指出，對人性尊嚴的尊重“在這裡還離現實差得很遠”。

主教提到了最近的一場“屠殺”發生在10月3日，導致70人死亡，許多房屋被燒毀，人們被迫流離失所。這一暴行是武裝幫派所為，主教表示，幫派甚至提前預告了這一行動，但任何預防措施都沒有做。“我們處在絕望中”，這也是主教無奈的呼聲。這對年輕人的生活和教會的使命產生了負面衝擊。該國很多堂區大門深鎖，儘管如此關於同道偕行精神的反思仍在推進。

在這種情況下，使命、共融和參與的價值觀顯得格外重要，應當加以發揚光大。許多宗教團體正在努力將這些價值觀傳遞給下一代，希望他們有一天能以此為基礎建設社會。

菲律賓，在農村的傳教教會

菲律賓加洛坎教區維爾吉利奧（Pablo Virgilio David）主教是大會信息委員會成員。他在簡報會上講述了在兩次會期之間與本堂神父進行的大洲諮詢，特別是在菲律賓的移民現象下同道偕行精神和傳教使命的關係。菲律賓的移民現象不僅是國際性的，近年來主要是地方性的，也就是從鄉間向大城市遷徙。主教引用一些數據來說明從農村向城市遷徙的人口正在增長：在大約十年內，移居馬尼拉的人數從150萬人增加到400萬人。這導致一些當地居民將這些新來者視為威脅。“教宗在2015年來訪時，告訴我們要前往郊區去。我們照做了。我的教區建立了20個傳教站，因此堂區正在變得更具有傳教性。”

貧困者、年輕人、女性、平信徒：不是接受者，而是主體

我們必須傾聽貧困者的呼聲，將他們視為主體，而不只是接受者。這是在10月4日的會議中多次強調的一個要點。同時，會上也有許多關於女性在教會中角色的發言：那些願意服務教會並以極大熱忱這麼做的女性，不該再被邊緣化。

另外，還有關於年輕人的反思：今天在教會內，是什麼在吸引他們？幾位與會者回答說：是徹底跟隨福音的精神。最普遍的見解是“青年需要呼吸”，而成年人應與他們一同呼吸；這樣或許才能賦予所謂的“新福傳”一種圓滿且容易理解的意義。會上探討的其它主題包括：大公主義、教區會議，以及在世界主教會議後教宗的角色。從所有方面來看，同道偕行精神顯然是對抗教權主義的方法。

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