世界主教會議簡報（三）:每個人都應擺脫對他人的恐懼
（梵蒂岡新聞網）為陷入戰火的各民族迫切呼求和平：這是10月4日在世界主教會議第三場全體大會上發出的呼聲。與會者共有333人，他們譴責了一切形式的原教旨主義，並且說：“我們所有人，包括基督徒、猶太教徒和穆斯林在內，都應該成為和平的匠人”。同時，很多人也強調有必要揭露“萬惡的主要原因”，即武器交易。有時候，除了祈禱以外，也需要譴責。這些是世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）與秘書皮雷斯（Sheila Leocádia Pires）女士10月5日在簡報會上介紹的內容。
黎巴嫩主教：被壓迫人們有決定自己命運的權利
黎巴嫩馬龍尼禮拜特龍教區海拉拉（Munir Khairallah）主教在簡報會上回答記者提問時說：“不幸的是，世界保持沉默，或對這些暴力行為開綠燈，因為有太多的政治和經濟利益在其中，而這些與基督徒的價值觀毫無關係。”
這位主教的見證深深打動了所有參與者。他指出，儘管黎巴嫩被撕裂，但是希望依然存在：在梵蒂岡的外交努力下，黎巴嫩將繼續是個和平的訊息。
關於以色列的政治人物始終拒絕“兩個民族、兩個國家”的解決方案，黎巴嫩主教說：“我不願意說所有以色列人都支持暴力。只是利益優先，而且西方沒有支持我們，就像他們沒有支持那些被壓迫的人們一樣。但願這些人有權決定自己的命運。”以同道偕行為主題的世界主教會議是一次大好機會，可以藉此關注那些遭受暴力和貧困的人。“有待做出的最重要決定是：教會應該通過世界主教會議成為使者，傳達和睦共處、尊重他人以及擺脫對他人恐懼的必要性”。主教總結道：“這會是第一步，也是給人類的重要建議。”
海地主教：“我們絕望了”，誰該負責建設和平？
海地局勢持續動盪不安。海地角總主教薩圖内(Launay Saturné)在他的見證中毫不掩飾地說：“那些應該維持秩序、締造和平的人，迄今為止無法勝任。”他指出，對人性尊嚴的尊重“在這裡還離現實差得很遠”。
主教提到了最近的一場“屠殺”發生在10月3日，導致70人死亡，許多房屋被燒毀，人們被迫流離失所。這一暴行是武裝幫派所為，主教表示，幫派甚至提前預告了這一行動，但任何預防措施都沒有做。“我們處在絕望中”，這也是主教無奈的呼聲。這對年輕人的生活和教會的使命產生了負面衝擊。該國很多堂區大門深鎖，儘管如此關於同道偕行精神的反思仍在推進。
在這種情況下，使命、共融和參與的價值觀顯得格外重要，應當加以發揚光大。許多宗教團體正在努力將這些價值觀傳遞給下一代，希望他們有一天能以此為基礎建設社會。
菲律賓，在農村的傳教教會
菲律賓加洛坎教區維爾吉利奧（Pablo Virgilio David）主教是大會信息委員會成員。他在簡報會上講述了在兩次會期之間與本堂神父進行的大洲諮詢，特別是在菲律賓的移民現象下同道偕行精神和傳教使命的關係。菲律賓的移民現象不僅是國際性的，近年來主要是地方性的，也就是從鄉間向大城市遷徙。主教引用一些數據來說明從農村向城市遷徙的人口正在增長：在大約十年內，移居馬尼拉的人數從150萬人增加到400萬人。這導致一些當地居民將這些新來者視為威脅。“教宗在2015年來訪時，告訴我們要前往郊區去。我們照做了。我的教區建立了20個傳教站，因此堂區正在變得更具有傳教性。”
貧困者、年輕人、女性、平信徒：不是接受者，而是主體
我們必須傾聽貧困者的呼聲，將他們視為主體，而不只是接受者。這是在10月4日的會議中多次強調的一個要點。同時，會上也有許多關於女性在教會中角色的發言：那些願意服務教會並以極大熱忱這麼做的女性，不該再被邊緣化。
另外，還有關於年輕人的反思：今天在教會內，是什麼在吸引他們？幾位與會者回答說：是徹底跟隨福音的精神。最普遍的見解是“青年需要呼吸”，而成年人應與他們一同呼吸；這樣或許才能賦予所謂的“新福傳”一種圓滿且容易理解的意義。會上探討的其它主題包括：大公主義、教區會議，以及在世界主教會議後教宗的角色。從所有方面來看，同道偕行精神顯然是對抗教權主義的方法。
鏈接網址： www.vaticannews.cn
訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html