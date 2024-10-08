世界主教會議簡報（四）：大會擁抱受戰爭之苦的人民

在10月7日舉行的世界主教會議新聞簡報會中，格拉西亞斯樞機強調，教會應在不同文化之間架起對話的橋樑，“並且自己要成為這橋樑”。巴倫修女指出，關於女性在教會內擔任領導職務一事，有很多的可能性和機會，但需要繼續探索和評估，聖秩職務不是本屆世界主教會議的主題。

(梵蒂岡新聞網)10月7日上午有351人出席了世界主教會議：當天中午在聖座新聞室舉行的新聞簡報會提出了這一數字，並介紹世界主教會議第十六屆常規大會第二會期的最新工作情況。

聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）表示，格雷奇（Mario Grech）樞機在當天的大會上報告，在教宗前一天主日宣布擢升的21名新樞機中，有9位參加正在舉行的世界主教會議。

亞洲教會的同道偕行之旅

世界主教會議本屆常務委員會成員、樞機諮議會成員、印度孟買總主教格拉西亞斯（Oswald Gracias）樞機在新聞發布會中強調，要推進同道偕行的旅程，就不能沒有跨文化交流。在梵蒂岡第二屆大公會議以後，接納和尊重不同文化已經廣泛成為根深蒂固的觀念。他以亞洲教會為例談同道偕行之旅，他說，2022年在亞洲召開的一次大會，探討的正是現在世界主教會議討論的主題，提出需要重整牧靈工作。齊心協力、攜手同行是關鍵所在。

他強調，尊重不同文化非常重要，因為要在不同文化的國家中建設天主的神國，而不是勸人該教，為此不同的地方文化必須得到重視。沒有必要把觀念或想法強加於人，因為這樣會讓人難以理解。因此，需要同道偕行。

加深友愛

格拉西亞斯樞機繼續介紹道，在2023年，200位主教開會齊聚一堂，討論宗教間彼此的尊重，平信徒運動，以及每個人藉著聖洗聖事領受的使命。關於和其它宗教信仰的關係，樞機說，我們改變了說法，“我們不再稱呼其它宗教，而是稱之為彼此接近的宗教”，為此，我們需要共同努力。

此外，亞洲主教們也注意到了數字領域的重要性，以及世界主教會議的工作在這方面的持續關注。格拉西亞斯樞機說道：“我相信事情會變得越來越好，兄弟情誼和對教會的熱愛將與日俱增。”

唯一的家庭

歐洲主教團委員會（CCEE）主席、立陶宛維爾紐斯格魯沙斯（Gintaras Grušas）總主教，則重點講到教宗欽定祈禱及守齋日的意義。他解釋，世界主教會議關懷那些因戰爭而陷入磨難和困境中的人們，例如在中東和烏克蘭的百姓。這份關心讓人感到“我們是同一個大家庭”的成員，“是一個為和平及團結祈禱的唯一家庭”。他強調，“對話是我們的使命”，為此，需要加強所有教會之間的聯繫，特別是與那些正處於困難時刻的教會之間的聯繫。

更用心聆聽

國際女修會總會長聯合會主席巴倫（Mary Teresa Barron）修女表示，世界主教會議在彼此聆聽方面不斷進步，相互聆聽的能力大有長進，這使得人們能夠更好地分辨他人所持有的觀點。聆聽還可以讓我們更接近那些被排除在外、被邊緣化的人。

被問到今日女性在教會中能夠擁有哪些空間，巴倫修女回答說：“領導的可能性和機會有很多，但需要加以探索和評估。”這也取決於實際的情況，因為在一些國家，女性能在教會內擔任領導職務，而在其它國家則不然。但會上沒有考慮祝聖的職務。如果確實有女性感受到有司鐸聖召，那麼在這種情況下，就會涉及到更廣泛的議題。聖秩職務不是本屆世界主教會議的主題。

對此，格拉西亞斯樞機解釋，女性是教會關注的焦點，在過去三次的樞機諮議會中，都從神學和牧靈的角度討論了女性在教會中的角色。格魯沙斯總主教談到教會職務、神恩與聖召，指出平信徒和家庭能以不同方式在多個地方圓滿實現其角色，因此男性與女性的角色必須正確地發揮出來。

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