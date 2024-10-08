世界主教會議默想：在世界的黑暗時刻，讓我們重新發現關係

本篤會安傑利尼修女10月7日在世界主教會議全體大會上帶領默想，以慈善撒瑪黎雅人的比喻來闡述同道偕行的旅途。

（梵蒂岡新聞網）在慈善撒瑪黎雅人的比喻中（參閱：路十30-37），我們找到同道偕行旅途上象徵性的蹤跡：這是本篤會安傑利尼（Maria Ignazia Angelini）修女10月7日上午在梵蒂岡保祿六世大廳默想的要點，並且如此帶領與會者們省思《工作文件》第二部分關於「關係」的主題。

修女提出「關係網」的概念，並強調在「編織」關係網之前，必須先「看見」。這正是同道偕行精神的基礎：在有愛的地方，必會開啟新的視野。

一條道路，不同視野

安傑利尼修女指出，從聖史路加的講述中，「我們可以看到同道偕行的旅途，即：從耶路撒冷下到耶里哥的路，是綜觀所有可行途徑的視野。同道偕行的旅途也是如此，它從許多層級出發，有很多不同的方向，但道路只有一條。對於走這條路的人來說，福音帶給我們啟示，不同的視野由此敞開：有的人看一看就走過去，有的人從另一邊遠遠地繞開。在秉持同道偕行精神的談話中，多少故事交織在一起，多少期待落空，或者某個觀點會逐漸成熟」。

看近人的目光

這個福音比喻極具現實意義。修女表示，「恰恰在今天的黑暗時刻」，世界上發生「手足相殘的戰爭」，世人倒在地上「半死不活」，如同福音比喻中的那個人一樣。

修女問說，我們這幾天反覆聽到「為了使命的同道偕行精神」，但是哪一個使命呢？她強調，從耶路撒冷下到耶里哥的路乃是使命所有路線的典型。某個人在路途上一看見他人的不幸遭遇，就動了憐憫的心，變成關心近人的撒瑪黎雅人，無法再離開那個「半死不活」的可憐人，具體活出教會「慈母心腸」的一面。

說到這裡，修女鼓勵與會者們在同道偕行的教會裡重新發現女性的各項職務。

抵拒冷漠的誘惑

那慈善的撒瑪黎雅人沒有把自己當成主人，而是「給予引導，集結他人之力，將傷者託付於人，編織一張關係網，建設白白付出的文化」。這描述的就是我們，就是教會，因為教會是「接納所有人的地方」。然而，冷漠的誘惑依然存在，它是整個社會的禍患，而且它「也想方設法誘惑同道偕行的教會」。

安傑利尼修女最後強調，這個比喻的重點在於「看見」。也就是認出他人，接近他人，成為近人。我們應當「進行心靈的皈依，並且重新規劃世界」。

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