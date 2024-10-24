世界主教會議選出常務委員會的新成員

教宗主持的這個機構是教會會議秘書處一個完整的部分，有17名成員，其中的12名於10月23日下午選出，包括東西方教會教區的主教或有同等職務的神長，他們都是這次會議的成員。新成員來自全世界，也將是下屆世界主教會議常規會議的成員。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議於10月23日下午舉行的第15場全體大會中，選出教會會議秘書處常務委員會的新成員。教宗方濟各對這個負責安排世界主教會議工作的現行機構作了調整，新的常務委員會成員的總數為17名，其中12名是新當選的，包括西方和東方教會教區的主教或同等職務的神長，而且他們都是本屆會議的成員。在新的常務委員會成員中，1名來自天主教東方禮教會，一名來自大洋洲；北美洲、拉丁美洲、歐洲和亞洲各兩名。

除了這17名成員外，還將有教宗任命的其他4名成員。過往，教宗任命的成員一般都是熟知下屆世界主教會議主題的聖座部會的首長。依照《主教共融》宗座憲令，教會會議秘書處常務委員會的工作是為世界主教會議常規會議進行準備及予以落實。

上述常務委員會的成員在選出他們的世界主教會議常規會議結束時開始任職。他們也是隨後的世界主教會議常規會議的成員，並且在該屆會議結束時，他們的任期也停止。這個由教宗主持的委員會是教會會議秘書處一個完整的部分。新的常務委員會無論在實施本屆世界主教會議同道偕行的進程，還是準備下屆世界主教會議的工作上，都將起到重要的作用。

教會會議秘書長格雷奇（Mario Grech）樞機預祝新當選的成員工作順利，同時也感謝離任的成員在實現目前的同道偕行進程中給予的寶貴合作。

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