世界各地的數字領域傳教員為世界主教會議同聲祈禱

世界傳教節當天，梵蒂岡聖伯多祿大殿聖克萊孟小堂進行了線上直播的祈禱活動，與世界各地的數字領域傳教員相聚，後者也應邀為同道偕行的進程作出貢獻。

（梵蒂岡新聞網）在「人們尋求意義和愛的空間」傳揚福音：這是數字領域傳教員的使命，本屆世界主教會議第一會期的綜合報告提到了這點。基於這個概念，梵蒂岡聖伯多祿大殿克萊孟小堂10月20日進行了線上直播的祈禱活動。教會會議副秘書長馬林（Luis Marín De San Martín）主教、聖座傳播部部長兼世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini），以及聖座傳播部秘書長魯伊斯（Lucio Ruiz）蒙席出席了聚會。

一起在數字領域廣傳福音

魯伊斯蒙席首先提到，2025年7月28日至29日將舉行天主教數字領域傳教員和網紅的禧年活動。蒙席讚賞他們為教會做的美好奉獻，指出他們的工作融入「教會福傳的洪流」。魯伊斯蒙席說：「讓我們繼續一起夢想，在需要希望的世界裡做一些彰顯天主喜樂的美好之事。」

在這互動式的祈禱活動中，魯伊斯蒙席發言後，與會者唱起了一首西班牙語聖歌。

數字領域傳教員是新世界的先鋒

教宗方濟各為今年世界傳教節選定的主題是：你們去邀請所有人參加盛宴（參閱：瑪廿二9）。馬林主教由此展開省思，闡明這主題蘊含了「雙重吩咐」：「去」和「邀請」。這意味著我們要放棄「舒適」和「自私」，滿腔熱忱地為「主耶穌的喜樂」作見證。在福傳使命上，切莫組成「蒙選者的小圈子」，不可抱持「傲慢和自滿的菁英心態」。相反地，傳教員要「沾染街道的塵土和歷史的泥濘」。

黎巴嫩雙胞胎的見證

隨後，幾名青年作了見證，談論他們在數字領域的福傳工作。其中兩名見證者是黎巴嫩的一對雙胞胎兄弟，他們在線上分享中東「基督信仰的美」。

多名傳教員用各自的語言向所有參與者表達了他們的祈禱意向。接著，他們用幾個詞來描述自己在社交網絡和新平台上的福傳工作。有些人寫下「友愛」、「聆聽」、「喜樂」，也有人寫下「痛苦」、「欣喜」、「渴望」和「需要天主」。

應當謙遜地履行使命

面對重創當今社會的禍患，聖座傳播部部長魯菲尼邀請所有人肩負起使命感。「假如在我們時代，就連在受洗者之間都似乎遵循仇恨而非慈悲的模式，那麼我們該向誰交賬呢？」

魯菲尼提出聖保祿宗徒的榜樣，稱他是偉大的傳播者，「能真正為一切人成為一切」，臨在人們中間。聖保祿「虛懷若谷並在眼淚中」事奉上主。這是我們應走的道路。

魯伊斯蒙席最後邀請大家：「向前邁進，直到地極。」

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