世界主教會議默想：教會應重新發現靈魂飢渴之地

本篤會安傑利尼修女10月15日帶領世界主教會議與會者進行默想，主題為「同道偕行的教會從事傳教使命之地」。修女指出，為了在人際關係中尋找傳揚福音的空間，切莫「跟著媒體隨波逐流」、「空洞地遵守規範」、盲從「外表」的文化。這一切無法解除青年的飢渴，只會使他們筋疲力盡。

（梵蒂岡新聞網）對耶穌來說，凡是一個人忍飢受餓、表現出「飢渴」的地方，就是最佳的傳教「地點」；需求在人身上挖掘出關係的空間，讓福音能本著真理宣揚開來。本篤會安傑利尼（Maria Ignazia Angelini）修女10月15日上午在梵蒂岡保祿六世大廳帶領世界主教會議與會者進行默想，強調了這一點。大會《工作文件》的第三部分探討的是「地點」，因此默想的主題是「同道偕行的教會從事傳教使命之地」。

福音邁過一道道的門檻前行

教會扎根於具體的位置、環境和文化，這「從起初就促使首批基督徒團體心生急切感」。安傑利尼修女闡明，事實上，「談到生活的地點，基督徒總是矛盾地將自己看作是『定居於此的局外人』」。

一想到基督徒最初生活的地點，即：耶路撒冷、撒瑪黎雅、安提約基雅、約培、凱撒勒雅、斐理伯、厄弗所，「似乎會立刻浮現基本的辯證：假如教會的地點始終是一個具體的聚會空間和時間，福音在塵世的旅途就是邁過一道又一道的門檻，絲毫沒有停下腳步，也沒有與時代的文化環境締結任何『神聖的盟約』」。

關係網的幅度

主耶穌復活的那天清晨，一句「祂不在這裡」（參閱：瑪廿八6、谷十六6、路廿四6）標誌出「福音的宣講總是在走出去」。這宣講從一開始就「令人喜出望外，引領從宗徒傳承下來的教會作出『向外走』的選擇」。當初宗徒們先是聚集在最後晚餐廳裡，後來他們走出晚餐廳，走出聖殿，走出科爾乃略的家。

教會扎根於「人所在的每一個地方」，同時帶有逾越奧跡的動態元素。因著一句「祂不在這裡」，教會克服了「停留在一個地方靜止不動的觀念，即使是最神聖的地方也不例外」，從而編織起「關係的地點這張網」，藉以散發活力。

耶穌喜愛筵席

然而，修女問道，在這張網上面，哪一條是線，哪一些是節點？為了回答這個問題，修女提及兩個「筵席」的景象：一個是《工作文件》導言中的依撒意亞先知預言，即普世的筵席（參閱：依廿五6-8）；另一個是當天福音記載的耶穌應法利塞人之邀赴宴（參閱：路十一37-41）。

這兩個筵席放在一起，便呈現出二者的「強烈對比」：「天主準備了筵席，在一個『不特定的地點』開啟未來；天主子耶穌接受偽君子的邀約，冒險在關係的地點重新提出有關筵席的見解」。耶穌「喜愛筵席」，從瑪竇蒙召（參閱：瑪九9-13）到最後晚餐：對祂來說，人的餐桌是「沿途的聚會地點、真理的冒險之地」，祂甚至為了聚會方式及同桌人的風格，「列出一條條的指控」。

需求挖掘關係的空間

修女繼續表示，餐桌是個具有「強烈象徵意義的地點」。宣講固然敦促人踏上旅途，但旅途中必然要落腳歇息、止飢解渴。在那裡，需求深挖出與他人建立關係的空間，無論是朋友或是仇家，聖人或是罪人，相處的挑戰即在於此。

回到筵席的比較，耶穌以筵席為地點，表達出「我熱切渴望與你們同桌共餐」。總是描寫耶穌溫柔一面的聖史路加，描寫耶穌在這個筵席上「暴跳如雷、粗魯無禮，表現出祂有意打破現況，再次喚醒良知，徹底抗拒一種文化、一種宗教體制」。

恩典的饗宴

此外，耶穌在這筵席上也提出了「以恩典為基礎的新饗宴」。祂說：「只要把你們杯盤裡面的施捨了，那麼，一切對你們便都潔淨了。」

這個福音事跡如此邀請眾人進入「教會同道偕行皈依的地方」，那是「人的空間、文化的空間、脆弱的空間，也是堅毅望德的空間」。如果說耶穌譴責的是心口不一，那麼祂也堅決反對表裡不一、公開與私下的兩面派、個人與團體的雙重標準。修女表示，「普遍的愚昧」由此而生，它使得福音的宣講今天難以在生活環境裡扎根。

煥然一新的內在

安傑利尼修女強調，為了在人際關係中尋找傳揚福音的空間，切莫「跟著媒體隨波逐流」、「空洞地遵守規範」、盲從「外表」的文化。這一切無法解除青年的飢渴，只會使他們筋疲力盡。

天主的風格體現在《依撒意亞先知書》和《路加福音》的這兩個宴席裡，「大力催促我們走上同道偕行的旅途」，提出與世俗不同的「聚會準則」。對耶穌來說，最初的相聚地點是「煥然一新的內在」，主流文化對那空間嗤之以鼻，但那裡是「同道偕行宴席的上好地點」、能秉持真理與人相遇的地方。

安傑利尼修女最後期許大家重新發現這些地方的生命力。

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