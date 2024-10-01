世界主教會議：格雷奇樞機籲請與會者需有“脫下”的態度

在世界主教會議第16屆常規大會第二會期開始之前，教會會議秘書長格雷奇樞機邀請與會者放下自己事先制定的計劃和方案，信靠聖母瑪利亞，她是這次會議應有的聆聽的典範。

（梵蒂岡新聞網）在本屆世界主教會議第二會期開始前，全體與會者參加了兩天的避靜活動。教會會議秘書長格雷奇（Mario Grech）樞機9月30日眾人聆聽默想之前發表講話，指出在這次會議中首先要祈禱，若不祈禱，在教會內的改變其實就是“組織的變化”。其次是認識到在教會的使命中有瑪利亞的幅度，否則教會只是許多人所認為的一個“機構”。

站在“聖地”上

樞機表示，世界主教會議的主角是聖神，我們應有梅瑟的那種意識，他站在荊棘叢的火焰前，以敬畏之心知道自己站在“聖地”上（參閱：出三5）。梅瑟把腳上的鞋脫下，這幅“脫下”的圖像也是世界主教會議與會者必須有的態度。“脫下我們的‘長袍’、計劃和方案，這些在昨天可能有意義，今天則成了教會使命的包袱，使教會的信譽處於危險”。

不可分割的遺產

樞機強調，“我們必須樂於放下自己，因為聆聽是一種在他人和天主面前徹底放下的行動”。雖然我們“來自不同的地方教會，都有各自的富有、各自的挑戰，都在努力更新自己，尋找新方法和新語言去向今日的男女傳講耶穌”，但在這些日子裡，“我們‘坐在一起’，以不可分割的遺產來保存教會的寶藏，使之供所有人分享，沒有人被排除在外”。

聖母瑪利亞，聆聽的典範

格雷奇樞機解釋說，聖母瑪利亞首先是聆聽和順從天主旨意的女性，正如聖保祿六世在《敬禮聖母》宗座勸諭中所表明的那樣，“瑪利亞是聆聽的童貞女，以信德迎接天主聖言；這正是她懷有神聖母姓的前提和道路”（17號）。

《玫瑰經》，世界主教會議的祈禱

這位教會會議秘書長希望，即將召開的世界主教會議將是“天主聖言能結出豐碩果實的沃土”。在這個敬禮聖母瑪利亞的十月份，樞機邀請在會議期間勤念《玫瑰經》。所有與會者“將獲贈一串玫瑰念珠，讓這祈禱陪伴我們在這些日子的行程”。透過《玫瑰經》，“我們要像瑪利亞那樣，學習做上主的門徒”。

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