世界主教會議：格雷奇樞機籲請與會者需有“脫下”的態度
（梵蒂岡新聞網）在本屆世界主教會議第二會期開始前，全體與會者參加了兩天的避靜活動。教會會議秘書長格雷奇（Mario Grech）樞機9月30日眾人聆聽默想之前發表講話，指出在這次會議中首先要祈禱，若不祈禱，在教會內的改變其實就是“組織的變化”。其次是認識到在教會的使命中有瑪利亞的幅度，否則教會只是許多人所認為的一個“機構”。
站在“聖地”上
樞機表示，世界主教會議的主角是聖神，我們應有梅瑟的那種意識，他站在荊棘叢的火焰前，以敬畏之心知道自己站在“聖地”上（參閱：出三5）。梅瑟把腳上的鞋脫下，這幅“脫下”的圖像也是世界主教會議與會者必須有的態度。“脫下我們的‘長袍’、計劃和方案，這些在昨天可能有意義，今天則成了教會使命的包袱，使教會的信譽處於危險”。
不可分割的遺產
樞機強調，“我們必須樂於放下自己，因為聆聽是一種在他人和天主面前徹底放下的行動”。雖然我們“來自不同的地方教會，都有各自的富有、各自的挑戰，都在努力更新自己，尋找新方法和新語言去向今日的男女傳講耶穌”，但在這些日子裡，“我們‘坐在一起’，以不可分割的遺產來保存教會的寶藏，使之供所有人分享，沒有人被排除在外”。
聖母瑪利亞，聆聽的典範
格雷奇樞機解釋說，聖母瑪利亞首先是聆聽和順從天主旨意的女性，正如聖保祿六世在《敬禮聖母》宗座勸諭中所表明的那樣，“瑪利亞是聆聽的童貞女，以信德迎接天主聖言；這正是她懷有神聖母姓的前提和道路”（17號）。
《玫瑰經》，世界主教會議的祈禱
這位教會會議秘書長希望，即將召開的世界主教會議將是“天主聖言能結出豐碩果實的沃土”。在這個敬禮聖母瑪利亞的十月份，樞機邀請在會議期間勤念《玫瑰經》。所有與會者“將獲贈一串玫瑰念珠，讓這祈禱陪伴我們在這些日子的行程”。透過《玫瑰經》，“我們要像瑪利亞那樣，學習做上主的門徒”。
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