世界主教會議首場全體大會：聆聽樹立可信的見證

教會會議秘書長格雷奇樞機在世界主教會議首場全體大會上指出，世界各地的男女齊聚一堂聽從聖神、彼此聆聽，為世界是個反對的記號。世界主教會議總發言人霍勒利希樞機表示，本屆會議第一和第二會期有所不同，前者提出疑問，後者採取行動，以清楚辨認出可行的途徑。

（梵蒂岡新聞網）教會會議秘書長格雷奇（Mario Grech）樞機10月2日下午在世界主教會議首場全體大會上發表開幕致詞，首先歡迎368位全體成員時隔一年後從世界各地回到梵蒂岡保祿六世大廳的圓桌前。接著，格雷奇樞機將目光放在國際時事上。

衝突的緊張局勢加劇

與教宗同桌的格雷奇樞機說：「就在我們舉行這大會的時候，世界許多地方正在打仗！我們處於衝突擴大的邊緣。」在《羅馬人民救援之母》這幅聖母畫前，樞機問道：「要經過多少代人，交戰的民族才能重新『一起坐下來』交談，攜手共建和平的未來？」

和平之恩

來自戰爭地區或國家的世界主教會議與會者在保祿六世大廳內以弟兄姊妹相待。格雷奇樞機說：「通過他們的聲音，我們可以聽見那些轟炸下受苦的人的喊叫和哭聲，尤其是孩童的，他們沉浸在這仇恨的氛圍中。作為信徒，我們蒙召為萬民盼望並祈求和平的寶貴恩典。」

可信的見證

除了不停為和平祈禱以外，也要做出「可信的見證」。世界主教會議本身就是「可信的見證」：因為「世界各地的男女齊聚一堂，聽從聖神、彼此聆聽，這為世界是個反對的記號」。「同道偕行的教會是給當今社會提出的一項建議」。

聆聽，而非改變結構

接著，格雷奇樞機談論了大會的使命：「很多人以為，世界主教會議的目的是要改變教會的結構，或者加以改革。」這是教會上上下下瀰漫的一種「焦慮感」，但每個人對「革新及其優先事項」的想法不盡相同。

格雷奇樞機重申，關鍵在於聆聽的幅度，它是同道偕行進程所有階段的核心：從地方教會內的諮詢到主教團內的諮詢，從大洲會議到2023年與教宗一起舉行的第一會期。「上述的階段看似構成一個線性的進程，天主子民表面上只出現在起點，讓人誤以為決策進程卻把持在少數人的手中」。但事實並非如此。

循環的進程

實際上，「普遍的共識源自於聆聽所有的人」。在每個階段，「我們都把聆聽的成果反饋給地方教會」。因此，這是一個循環的進程，而且它的結論不是「一份理論聲明、最後文件，而是教會的具體生活」。

來自世界各地的貢獻

格雷奇樞機在致詞的結尾解釋道，世界各地主教團準備了108份全國綜合報告呈交給教會會議秘書處。此外，天主教東方禮教會也提交了9份回函，男修會總會長聯合會（USG）和國際女修會總會長聯合會（UISG）則代表奉獻生活者遞交報告。「這豐富的材料，加上個人和團體自願寄來的觀察報告，構成了我們現在手中《工作文件》的頂梁柱」。

第二會期不是重複第一會期

世界主教會議總發言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機在長篇開幕致詞中，先是祝願在場每個人都能感到「被接納」。隨後，他談論了今年7月9日發布的文件的細節，以及第二會期的目標。他澄清道，第二會期「絕非重複，更不是純粹延續第一會期」。2023年大會的目標是互相認識，「更好地瞭解別人的教會背景」；而在這第二會期，世界主教會議成員蒙召「清楚辨認出可行的成長途徑，並邀請各地教會踏上旅途」。

《工作文件》有如蒸餾酒

霍勒利希樞機形容第二會期的《工作文件》有如「蒸餾酒」，那是教會過去三年經驗的精華。這份文件不同於上一份文件，因為「我們的任務不一樣」：前一份文件囊括了大約300個提問，而在這第二份《工作文件》中，一次只提出大概10個問題，因為現在不再是提問題的時候，而是要採取行動，往「同一個方向前行」。樞機也表明，《工作文件》「不是最後文件的草稿，卻網羅了進程的果實，由我們負責分辨」。

與研究小組對話及工作

此外，霍勒利希樞機也闡述了工作方法，以及本次會期與上次會期的差異所在，第一個便是與教宗今年2月成立的研究小組的對話。樞機強調，「我們旅途的夥伴是我們的對話者」。

在首場大會結束前，研究小組各派一名代表匯報了該小組接下來幾天和幾個月的工作計劃，提出省思和主題。此後，世界主教會議成員與研究小組成員將會持續對話。霍勒利希樞機說：「秉持同道偕行的風格，在總發言人報告時間，我就不是唯一一個說話的人了。」

然後，這位總發言人列舉了研究小組探討的議題：大公合一的旅途；天主教東方禮教會與拉丁禮教會的關係；窮人的吶喊；主教的服務；司鐸、執事，以及與天主子民的關係；同道偕行的培育；數字領域；地方教會之間的關係；世界主教會議機構的功能；羅馬主教在合一上的服務；信理、牧靈和「有爭議的」倫理問題；以及教會內的職務，以及神恩與職務的關係。

女性

關於這最後一點，聖座教義部長費爾南德斯（Victor Manuel Fernández）樞機表明，其中也要探討女性在教會內的地位、與領導團體有關的決策進程，以及女性執事職，並且考慮到「教宗的公開立場」。「眾所周知，他不認為這問題已經成熟」。

這「仍有機會繼續深入討論，但是在聖父教宗的心裡，在急於談論可能授予某些婦女執事職之前，還有其它仍要探討、有待解決的主題」。樞機提醒一個風險：「執事職成為少數婦女的慰藉，而在教會內參與決策的決定最後卻被忽略。」

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