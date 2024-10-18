世界主教會議簡報（十二）：提議舉行地中海教會大會

在世界主教會議10月17日的新聞簡報會上，廣泛讚揚了有關人類流動的教會牧靈工作。會議中出現的主題包括對年輕人和殘障人士的關注，並希望加強羅馬聖部與地方團體的聯繫。隔天18日，幾位樞機、主教和修女將與幾名大學生就大會討論的議題進行會晤。

（梵蒂岡新聞網）“同道偕行的地方”並非那些受保護的或是制度化的場所，而是“聖神吹拂的風的交匯處”。10月17日的世界主教會議新聞簡報會指出，正因為如此，與會者提議“舉行地中海的教會大會，以聆聽移民聲音”。大會感謝眾多地方教會在接納移民方面的工作，以及在此領域編織關懷網的機構。

關注殘障人士及不同宗教背景的學生

當天上午有346人出席，大家繼續圍繞《工作文件》第二和第三部分的主題進行自由發言。有人呼籲重振堂區的角色，讓年輕人更直接地參與其中，並成立一個專責委員會，真正關注殘障人士。世界主教會議信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士指出，“如果堂區不重新調整為鄰近的網絡或小型團體，同道偕行進程會變得緩慢，並有可能成為集權的因素”。其他討論的議題包括：“虛擬網絡”，例如打擊販運人口問題的塔里塔古木（Talitha Kum）國際網絡，以及如何將這些網絡與主教團連接起來；此外，還提議為就讀天主教學校的不同宗教背景學生建立一個共同的平台。這些學生將以某種方式參與到本次會議的進程中，比方說隔天霍勒利希（Hollerich）樞機、格雷奇（Grech）樞機、薩拉薩爾（Salazar）修女及弗洛里斯（Daniel Ernest Flores）主教將與幾名大學生就大會討論的議題進行會晤。

加強羅馬聖部與地方團體的聯繫

聖座傳播部部長兼世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）表明對修會使命的重視，它們特別在那些充滿痛苦和困境的地方，以及教育領域工作。關於同道偕行與首席地位之間的關係，魯菲尼重提了16日晚上公開論壇所分享的內容。他補充道：“我們需要更加務實。令人驚訝的是，在梵蒂岡第二屆大公會議之後這麼多年，主教團在神學上的規範仍然不夠明確。”此外，會議中還建議在準備文件時，應更多地徵詢地方教會的意見，羅馬聖部也應該這麼做；與會者呼籲那些在聖座各部會工作的人要更頻繁地訪問小團體和各教區，實地考察其工作情況。

構建兄弟情誼並非理所當然

真正的教會革新在於效仿耶穌走入人群。因此，教會也必須如此行動，而不是等待教堂座無虛席。這是意大利痛苦聖母修女會總會長撒慕拉·瑪利亞·里貢（Samuela Maria Rigon）修女在當天的新聞簡報會中如此表示。她提到，包括今年的大會在內，世界主教會議最令她感觸深刻的經驗之一是教會的普世性。她說：“我們可以接觸到世界上無人提及的現實，以及教會內的不同聖召、職務和角色。”她還指出，四分之一的參與者是平信徒、年輕人和男女會士，所有人都有機會發言。儘管在某些議題上不乏立場差異所引發的緊張局面，但她強調，這並非是極端對立，而是多元的張力。里貢修女還強調了回歸教會起源層面的必要性：構建兄弟情誼。她說：“處理關係的能力並非理所當然。”

亞洲教會的同道偕行之旅

亞洲主教團協會（FABC）主席、緬甸仰光總主教貌波（Charles Bo）樞機對亞洲同道偕行之旅的影響作了簡要介紹，這與教宗最近的亞洲之行部分重合。亞洲教會的更新在多個方面都顯而易見：從年輕人更多地參與數字世界的福傳任務，到牧靈工作中更為突出的創造力，再到一些主教儘管“擔心失去權威和特權”，仍在努力克服教權主義。此外，還有不同文化的和諧共處、需要更多資源的處境、福傳必須面對遙遠的地理距離，以及很難讓女性擔當領導角色的問題。儘管面臨諸多重大挑戰，貌波樞機表示，亞洲主教團協會依然感到滿意，因為“亞洲教會願意聆聽所有人的聲音，目前的世界主教會議是朝這個方向邁進的重要一步”。

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