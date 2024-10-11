世界主教會議簡報（七）：同道偕行與大公運動是同一條路

10月10日的會議簡報聚焦於基督徒合一的主題。出席會議的嘉賓包括聖座促進基督信徒合一部部長科赫（Kurt Koch）樞機、東正教都主教格查（Job Getcha）、聖公會主教華納（Warner）和門諾會的安娜·格雷伯（Anne Cathy Graber）牧師。隔天11日將在聖伯多祿廣場與泰澤團體舉行大公祈禱守夜禮。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議特別發言人科斯塔（Giacomo Costa）神父依照教會會議秘書處的指引，於10月10日上午向與會成員傳達了有關“創造力”和“溢出”的鼓勵。在當天的新聞簡報會上，聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）公布了這一消息，同時發言的還有該委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士。

各小組作單元結論報告

會議的上午時段有342位成員參與，僅限於各小組內部討論，不設自由發言。會議結束時，各小組提交了第二單元的結論報告。此外，魯菲尼指出，會議伊始還提供了一些方法學的指導，特別是關於“創造力”和“溢出”的鼓勵。魯菲尼解釋道，“溢出”這個詞曾被教宗方濟各用在宗座勸諭《親愛的亞馬遜》（Querida Amazonia）中。這個“溢出”“根植於深刻的急切感和活潑的渴望”。

下午的會議繼續進行《工作文件》第三單元“行程”的分享和分辨工作。

互相交流恩典

新聞簡報會隨後讓各位嘉賓發言，討論的主題集中在大公運動上。大公運動和同道偕行緊密相連，構成不可分割的整體。正如聖座促進基督徒合一部部長科赫（Kurt Koch）樞機所總結的那樣：“同道偕行的道路是大公運動的道路，而大公運動的道路也必然需要同道偕行。”他指出，大公運動的精神是本次同道偕行會議中最重要的方面之一，在同道偕行和大公運動的過程中，“交流恩典至關重要，在交流恩典的過程中，我們相互學習；我們深信沒有一個教會富裕到不需要其他教會的貢獻，也沒有一個教會貧瘠到不能提供任何東西。”

對話不是“妥協”，而是基督徒合一的基礎

世界主教會議兄弟代表之一的東正教都主教格查（Job Getcha）用法語發言，他是天主教會與東正教會神學對話國際混合委員會的共同主席。都主教表示，在諸如首席權、同道偕行、教會職務和教會會議等問題上，東正教與天主教之間的雙邊對話已經持續了20年，並取得富有成效的進展。這不僅有助於拉近雙方的距離、促進和解，同時也對各自教會的內部生活產生積極影響。

格查都主教強調，教會之間不僅僅是在尋求某種“妥協”，而是為基督徒合一的共同生活奠定基礎。

一個受保護的空間，讓彼此敞開心扉

英國聖公會奇徹斯特教區主教、英格蘭-威爾士聖公宗與羅馬公教委員會的共同主席馬丁·華納（Martin Warner），著重談到了關係的經驗，這是聖公宗與天主教在主教會議方面的主要區別。他表示，自從時任聖公會首席主教拉姆齊（Michael Ramsey）從保祿六世手中接過主教權戒後，“我們能夠相互注視，認識到差異，同時也認識到交流恩典在各自經驗中成長的重要性。”

與聖公會的主教會議不同，天主教的主教會議以祈禱和靜默為特徵，並且“不是立法性質的”。在華納主教看來，這保證了“一個受保護的空間，我們可以在聖神的對話中彼此敞開心扉，創造性地、勇敢地迎接本世紀的挑戰”。

每個聲音都重要

最後發言的是安娜·格雷伯（Anne Cathy Graber）牧師，她是門諾會世界大會的牧師兼大公關係秘書。這是她第一次出席天主教的世界主教會議，她坦言自己對受邀感到“驚訝”，因為她所屬的教會“鮮為人知”，起源於16世紀的宗教改革，以信徒洗禮和積極的非暴力為特點。格雷伯牧師反思道：“天主教會並不需要我們這個微小群體的聲音，但正是這一點充分體現了同道偕行的精神，表明每一個聲音都有份量、每一個聲音都很重要。”

對於格雷伯牧師來說：“基督徒的合一不僅僅是未來的承諾，它就在此時此地，我們已經可以看到。我們不僅是近鄰，更是同屬基督的奧體，如聖保祿所言，我們是彼此的肢體。”儘管作為兄弟代表沒有投票權，但“我們的聲音和出席與其他所有人一樣受到歡迎。洗禮的平等尊嚴在這裡顯而易現。沒有一個強大的教會居高臨下地支配，我們都是一起行走和尋求的子民”。

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