世界主教會議簡報（六）：平信徒和女性的角色、基督信仰入門

在10月9日的簡報會上，魯菲尼講述了一位母親的發言。他還告知，在大會上宣讀了聖座教義部部長的一份通告。此外，大會上也談到女性與聆聽的職務。

（梵蒂岡新聞網）一位母親的見證在關於同道偕行的世界主教會議與會者當中引起了熱烈的掌聲。這位母親說，沒有足夠地談論對兒童進行基督信仰入門教育，這令她很擔心。此外，女性仍是會議的主角，有人提出，在戰爭的背景下讓她們更多地投入外交角色。

聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）在10月9日的簡報會上介紹了10月8日下午和9日上午，第5次和第6次大會發言的情況。同一委員會的秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士也報告了會議情況，她說9日上午343人出席了會議，教宗方濟各則在聖伯多祿廣場主持公開接見活動。

平信徒在教會內的角色不可或缺

他們指出，大會發言“集中在教會分辨的主題上，即分辨的主題和準則、不同層次的責任、聖職人員的角色”。關於這個主題是自由發言，8日下午35人發言，9日上午21人發言。平信徒的角色、他們與主教和司鐸的合作，以及他們參與決策過程，這些是不同的公開發言中出現的最多主題之一。皮雷斯說明，“所強調的是，鼓勵司鐸與男女平信徒合作的重要性，需要讓他們更多地參與領導角色”。

尤其談到，“平信徒的臨在是不可或缺的，他們為教會的益處提供合作”受到了認可。此外，還有人建議，對司鐸和主教職的候選人是否適合，可諮詢天主子民的意見。“主教做決定，但在一個眾議精神的教會內，天主子民必須感到在選擇上的責任“，也應曉得”候選人必須具備的人性和靈性條件“。

女性與聆聽的職務

信息委員會秘書繼續說，大會發言中提出的另一項建議，是關於“深入反思平信徒在堂區牧靈工作上的角色，這很重要，因為許多司鐸沒有做本堂神父的聖召，而許多度安詳的婚姻及家庭生活的平信徒能在團體中發揮作用”。

關於女性，皮雷斯說，有人建議“避免在輔祭中出現任何形式的性別歧視，應更多地認同”她們“在決策過程中的貢獻”，並“考慮將聆聽視為主要由女性擔任的職務，與堂區神父、執事、要理教員的職務互補”。在大會發言中，有人說，“女性懂得如何聆聽，以不同的方式聆聽，她們可將聆聽作為服務，這與聽告解完全不同”。

把青年牧靈工作交給青年

魯菲尼強調，世界主教會議與會者們指出，“需要透過數字牧靈與新世代連接”。有人提議，將青年牧靈工作託付於青年：這就是“青年對青年，而非成年人充當青年”。發言中也提到，“來自非基督信仰家庭的修生，或者為了榮譽而被迫走司鐸之路的人，以及有些人必須處理自己的同性戀所能帶來的問題和困難”。

一位母親：鼓勵父母親的共同責任

魯菲尼提到一位母親的見證，她詢問“關於父母、祖父母、信仰上的代父代母們在聆聽兒童及進行分辨方面對同道偕行能作出的貢獻，大會有何看法？她說：“需要陪伴子女的成長，這樣他們長大後才會走向基督”。因此，她要求《最後文件》應“鼓勵父母親共同負責的角色“。

建立堂區經濟委員會

魯菲尼繼續表示，大會上“談到司鐸，尤其是他們的孤獨，這也是由於他們的工作負荷過重“。許多司鐸管理不同的團體，他們有強大的行政負擔。世界主教會議該當幫助他們重新感受到自己的聖召，因此有人提出，“每個堂區設立經濟委員會和盡量讓多個堂區參與的機構，好能幫助堂區神父的服務”。

應想到參加比賽，而非專注於訓練

在大會發言中，中國的楊若瑟主教“邀請地方教會之間，以及在教會內進行對話”，他並稱讚2018年聖座與中國的協議帶來的益處。此外，也有人在發言中建議大會更注重現實，在《最後文件》的起草上也應如此。魯菲尼總結道，有人以足球作比喻說，好像教會不是在參加比賽，而是專注於訓練。

關於女性在教會內的研究小組

魯菲尼最後告訴在場記者們，教會會議秘書長格雷奇（Mario Grech）樞機宣讀了聖座教義部部長費爾南德斯（Víctor Manuel Fernández）樞機的一份通告，其中表示“關於特定職務的一些神學和法典問題，尤其是女性參與教會生活和領導層的問題，在世界主教會議提出之前就已託付給教義部。因此，鑑於相關文件的公布，這項工作必須按照該部會規定的程序作出各自的調整”。

三位受邀者發言

梵蒂岡新聞室邀請的三位來賓在簡報會上發言，他們代表3個大州，即非洲、美洲和歐洲。談到的話題包括：終身執事在教會內的角色和他們在世界主教會議中的參與、基督信仰入門和青少年遠離團體，以及同道偕行的精神使教會和社會中的人際關係得到“淨化”，還有莫桑比克教會的求助。

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