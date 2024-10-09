世界主教會議簡報（五）：三位與會準樞機與記者交談

三位準樞機10月8日出席了世界主教會議新聞簡報會，談論大會的最新進展，以及獲選為樞機的心情。

（梵蒂岡新聞網）科特迪瓦阿比讓總教區貝斯（Ignace Bessi Dogbo）總主教、日本東京總教區菊地功（Tarcisio Isao Kikuchi）總主教，以及巴西阿雷格里港總教區斯彭格勒（Jaime Spengler）總主教出席了10月8日在聖座新聞室舉行的世界主教會議新聞簡報會。他們不僅是大會與會神長，也在教宗方濟各10月6日主日宣布的21位新樞機的行列中。因此，這三位準樞機與記者們談論了大會的最新進展，以及獲選為樞機的心情。

基督徒入門階段的重要性

聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）首先宣布，聖座平信徒、家庭和生命部於前一天7日任命了國際青年顧問團（IYAB）的20名新成員，該機構是在2018年世界主教會議後創立的。

接著，魯菲尼指出，8日上午在保祿六世大廳出席大會的與會者共有350人。他們選出了最後文件編纂小組的7名成員。該小組秘書巴托基奧（Riccardo Battocchio）蒙席在投票前闡明，小組的任務並非實際編寫最後文件，而是監督工作進展。

魯菲尼向記者們表示，投票後，各語言組做了匯報，這是「本屆大會的新意」。「報告人強調了基督徒入門階段的重要性，並要藉著關係來增進教會的同道偕行精神」。此外，還有「神恩與職務之間的關係」、應當避免的「聖職人員自戀傾向」，以及奉獻生活的重要角色、聆聽和分辨。

執事職、愛德與使命

信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士接著表示，18位與會者就基督徒入門階段的主題自由地表達見解。多位與會者表示，需要以關係、以關係的皈依為中心，如同語言組報告人在匯報時說的那樣。特別的是，「有些人指出需要醫治因教會醜聞而受傷的關係，並強調了信任在加強同道偕行旅途方面的重要性」。

「有人建議深化執事職，以更新教會，其他人則堅持天主子民的教會學意義，以及愛德與使命的重要性」。會上強調，「對窮人的愛源自於聖體聖事：要如同福音所教導的那樣行愛德，尤其是對被邊緣化的人、不受歡迎的人，以及有時連在教會內也覺得被排斥的人」。

陪伴新洗者

與會者們觀察到，「在世俗化的世界裡，基督徒的入門階段變得愈加關鍵」。「為了做福音的見證人，必須擁有先知性，而且要從小展開信仰陶成的進程」。

信仰陶成需要整個團體參與其中。「沒有團體，就不會存在基督徒的入門階段」。因此，「有人要求更努力陪伴新領洗者」。

調整教會的生活風格

準樞機貝斯總主教在簡報會上談論了保祿六世大廳內此刻的互相聆聽和關係。他說：「我們意識到，我們並非此時正在給教會帶來實質的改變，而是處於一段進程中，將會促成教會日後生活風格的調整。」聆聽的能力始於互相承認。這「讓每一個人都能在教會共融的生活中享有一席之地」。

同道偕行旅途的共同基礎

準樞機菊地功總主教尤其分享了日本的經驗。他說：「在世界主教會議兩次會期之間，我們在我的國家奠定了真正的同道偕行精神的基礎。」該國召開了全國大會，15個教區全部踴躍參與，逐漸增進在聖神內的交談，如同在世界主教會議期間所做的一樣。東京總主教表示，共同的目標是要「尋找、找出並建設同道偕行旅途的共同基礎」。

獲選樞機的心情

在提問下，準樞機斯彭格勒總主教提到獲選為樞機的驚喜之情。他解釋說：「當時，我正在閱讀馬丁尼（Carlo Maria Martini）樞機一本很美的書的結尾，題名為《跟隨基督》，我的手機就傳來鈴響並震動。我看到非常多封恭喜及祝賀的信息，卻不知道原因。然後，很多發信息給我的朋友提醒我看教宗的三鐘經祈禱活動，因為裡面提到了我，到那時候我才明白。」

「我當然歡喜無比，深知當樞機的意義是要服務教宗和教會。在世界歷史、人類歷史和教會團體歷史上這個如此微妙的時刻，我很感謝聖父教宗給了我合作的機會。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html