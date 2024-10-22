世界主教會議簡報（十四）：介紹最後文件草稿

10月21日舉行的世界主教會議新聞簡報會宣布，霍勒利希樞機已向世界主教會議大會介紹了最後文件的草稿。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議最後文件的草稿已於10月21日分發給所有與會者。聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）在當天舉行的例行新聞簡報會上表示：「我們進入了關鍵階段。」

祈禱時刻與同道偕行活動

前一天20日，教宗方濟各在聖伯多祿廣場主持彌撒，冊封14位新聖人。魯菲尼指出，世界主教會議成員對此感到欣喜。這個意義重大的封聖大典在同道偕行旅途中舉行，而且恰逢世界傳教節。

再者，20日下午，數字領域的傳教員舉行了線上聚會。這是教會「聆聽」舉措的一部分，《工作文件》強調了這點。

25日週五下午5點，「體育運動的同道偕行」活動將在羅馬聖加理多大樓舉行，主辦方是梵蒂岡運動員協會和聖座文化教育部。世界主教會議的多位與會者已經報名參加這個以和平及彼此服務為主題的活動，與運動員進行對話。後者包括難民、殘奧會和奧運會的運動員。

介紹最後文件草稿

信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士簡述了週一的各項活動，指出「我們現在到了以同道偕行為主題的世界主教會議的最後一週」。

這一天在聖伯多祿大殿的彌撒中展開。格雷奇（Mario Grech）樞機在講道中強調，應當把世界主教會議看作是一個新的開始，目的是向所有的人傳揚天主聖言。

隨後，351名成員參加了全體大會。與會者們先是聆聽了拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父有關自由和責任的默想，然後聽取霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機對最後文件草稿的介紹。

皮雷斯女士表明，最後文件草稿只是「暫時性的文稿」。需要嚴加保密的原因不是缺乏透明度，而是要維持良好的討論氣氛。

每個與會者都收到了一份草稿，那是合作的成果。皮雷斯女士指出，草稿「不只是大會討論的產物，更得益於豐富的進程，吸納了過去幾年同道偕行旅途各階段的一切工作」。

此外，「特別發言人和專家辛勤工作，仔細聆聽發言，審視小組報告」。神學家則「對文件和論壇」貢獻良多。

下午分小組討論

當天下午，與會者要在小組中「進行真正的恩典交流」，如同格雷奇樞機所敦促的，「分享挑戰和夢想，以及在閱讀文稿時浮現的內心變化和新動力」。皮雷斯女士說：「這是體會避靜經驗的新方法，或許大家對此不太熟悉。」

因此，與會者21日週一要致力於祈禱、默想，並針對最後文件進行分享。此外，皮雷斯女士也透露，當天上午會議結束時，與會者們為前一天遇害身亡的耶穌會士佩雷斯（Marcelo Pérez）神父祈禱。這名司鐸遭遇不測前，剛在他的堂區做完彌撒。

祖皮樞機：對話是教會本身的基礎

緊接著，意大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）樞機、世界主教會議靈修顧問德拉克利夫（Timothy Peter Joseph Radcliffe）神父、教會會議副秘書長貝卡爾（Nathalie Becquart）修女，以及希臘天主教拜占庭禮宗座代牧寧（Manuel Nin Güell）主教，先後在新聞簡報會上發言。

祖皮樞機省思了貫穿世界主教會議的對話經驗，稱之為「教會本身的基礎，而非工具」。他指出，與會者同桌交談，以及進程中的彼此相遇，始終具有靈性幅度。

拉德克利夫神父：最後文件要蘊含天國的景象

在新聞簡報會上，拉德克利夫神父省思了教會正在進行的更新之旅，並表示最後文件將予以體現。這位準樞機強調，文件不應該是作決策的地方，或者吸眼球的聲明。

面對社會的瓦解、戰爭，以及世界正在經歷的艱難時期，教會的特殊使命是要做基督的記號、和平的記號，始終與基督共融。

通過本屆世界主教會議，構想教會的新方法正在浮現，最後文件要呈現出天國的景象，如同耶穌運用比喻宣講天國那樣。

貝卡爾修女：同道偕行與大公運動

關於其他基督教會代表們之間的友愛氣氛，教會會議副秘書長貝卡爾修女分享了她的見解。

修女是世界主教會議大公運動委員會的一員。她表示，世界主教會議為我們提供了教會的新願景。修女也提到教宗坐在與會者們之間聆聽的場景，以及眾基督教會與會者們同聲祈禱、紀念聖伯多祿殉道的畫面。

這開啟了大公關係與基督徒合一的新階段，因為世界主教會議提出了對於教宗行使首席權、主教們集體領導和全體天主子民的新的理解方式。

在希臘的天主教東方禮信徒

希臘天主教拜占庭禮宗座代牧寧主教表示，世界主教會議提供了更深入認識的機會。

該宗座代牧區約在一百年前成立，由許多希臘難民所組成，他們是在希臘－土耳其戰爭後逃來雅典的。這個宗座代牧區有兩個堂區、七名司鐸和三個團體，後者分別是希臘天主教徒、烏克蘭天主教徒，以及加色丁天主教徒。宗座代牧區的明愛會機構也與東正教徒和穆斯林合作，另外代牧區還有一個關懷自閉症人士的基金會。

寧主教指出，在希臘的宗座代牧區是天主教傳統內的東方禮教會，不是每個人都注意到它。世界主教會議讓人有機會了解天主教東方禮教會的角色，它們與東正教的姐妹教會有同樣的禮儀、神學、靈修和教會紀律。

教義部長的澄清

2024年10月21日，聖座教義部部長費爾南德斯（Fernández）樞機在世界主教會議全體大會上強調，教宗覺得關於女性領執事職的議題，現在還不是應對的時候。然而，女性在教會內的角色是新聞簡報會尾聲的焦點。

拉德克利夫神父敦促人們不要只關注祝聖這件事，也要考慮到婦女在歷史上享有的崇高地位，例如教會聖師。假如我們把每件事都縮減為祝聖的幅度，我們恐怕會陷入極度教權主義的心態。

貝卡爾修女強調，女性在教會內已經承擔起高層職務，像是天主教大學校長、明愛會等機構的領導人，或者主教團旗下單位的主管。修女闡明，促進女性領導力的方法有很多，不少主教現在任命婦女為教區總代表，賦予她們管理的角色。

貝卡爾修女也指出，社會和文化阻礙依然存在，因為教會是社會的一份子。比方說，她與聖公會的主教們談話時發現，儘管婦女在該教會可以被按立，但男人的貢獻顯然往往被視為比女人的付出更有份量。

因此，務必進行真正的思想皈依，而這需要時間。貝卡爾修女指出，我們根深蒂固的觀念不僅僅來自於教會，也源自我們生活在其中的社會。

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