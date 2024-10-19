世界主教會議簡報（十三）：教會需要健康的下放權力

世界主教會議10月18日的例行新聞簡報會提到，大會討論了「恩典的交流」，以及地方教會與普世教會在職能上的分工。

（梵蒂岡新聞網）教會如果在穩固準則的啟發下把權力下放，這樣就是「健康的」權力下放：如此一來，普世教會就能有效運作、取得和諧。世界主教會議10月18日的新聞簡報會提及大會討論的這一重點。此外，與會者也討論了「恩典的交流」，地方教會與普世教會在職能上的分工，「輔助原則」，以及重視東方禮教會的合一。

重新定義版圖的概念

前一天10月17日，332名成員出席大會，討論《工作文件》的第三部分，即「場所」的主題。聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼表示，在此背景下，多名與會者在發言中強調了「地方教會的重要性」，指出「每個地方教會的獨特性」並不構成威脅，反倒是「特別的恩典」。

舉例來說，天主教東方禮教會的傳統應當受到保護。因此，在東方禮教會臨在的許多地方，不僅需要「確保其實際存活」，更要「保障天主教東方禮教會在故鄉和僑居地都蓬勃發展」。

有些與會者認為，「在我們的歷史上，曾經沒有正確對待合一問題」；有時拉丁禮教會的行為舉止「對東方禮教會並不公平，將其神學看作是次要的」。然而，當天在大會討論的過程中重申，挑戰之一是要「重新定義版圖的概念」，它不再只是具體的地方，「有些東方禮教會信徒在以拉丁禮為主的地方生活」。

羅馬聖座與地方教會分權

談到在同一天慶祝復活節的願景，「姐妹教會」深有同感。魯菲尼表示，會上提到以何種方法達成共識，以便明年就能予以實現；但大會也「請求永遠在同一天」慶祝復活節。此提議廣受歡迎。

此外，羅馬聖座與地方教會的分權是這幾天會議多次省思的主題。世界主教會議信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士解釋道，會上分析了一些準則來「定義健康的權力下放」。

與會者也關注「基層小團體，視之為同道偕行教會的絕佳場所」。對它們來說，數字領域極其重要，因為數字領域會有助於基層小團體不論是在具體地方還是在虛擬世界裡都團結在一起。而且數字領域也能洋溢著祈禱的馨香，這「為分辨善惡」是不可或缺的。大會也指出，我們每個人都能成為數字領域的傳教使徒。

與平信徒結伴同行

皮雷斯女士表示，多名與會人士在發言中籲請「不要害怕同道偕行，因為同道偕行並不會削弱不同神恩和職務，更不會減少地方特色」。說到這點，會上提出要更深入探討堂區的主題。就現況來說，「繁重的行政事務扼殺傳教動力和熱忱，因此需要有創意的見解」。

教會尤其要聆聽「受苦者的呼聲，因為地方教會的同道偕行精神」也體現在「苦難的現實處境中」。為了在世俗化的社會打一場信仰的好仗，如同聖保祿宗徒所說的那樣，應該與平信徒結伴同行。對此，「教會健康的權力下放能促進天主子民共同負責的幅度」，而且這始終是在合一內，忠於教會訓導，與伯多祿繼承人共融，尊重地方教會，秉持輔助原則和同道偕行的精神。

接納婦女和青年

提到女性領執事職的話題，有些與會者在發言中表明，「教會不該是『男人的事』」；以及「儘管婦女要求參與決策進程，這還不夠」。

在青年方面：假如青年說自己尋求精神境界，卻不是虔誠的信徒，那麼這應該促使牧者也臨在於數字世界，因為年輕人住在數字世界裡。

在新聞簡報會上，魯菲尼通知，當天下午除了工作小組的會議外，法典專家委員會，以及非洲和馬達加斯加主教團協會負責就一夫多妻問題進行神學－牧靈分辨的委員會，也將召開一場會議。

在文件草稿的討論方面，下週是關鍵階段：因此，正如格雷奇（Mario Grech）樞機所言，下週應當在濃厚的避靜和祈禱氣氛中度過。「正因如此」，魯菲尼說，下週一21日將在祈求聖神的彌撒中展開，這台感恩祭於上午8點半在聖伯多祿大殿宗座祭台舉行。

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