世界主教會議簡報（十六）：“已進入衝刺階段”

聖座新聞室照例通報了本屆世界主教會議最後幾天的工作情況。新聞簡報中公布了關於《最後文件》草案的逾千條“修訂意見”。聖座主教部部長普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）樞機在發言中重點談到了主教的角色：當“談及他們的權威時，基本上是在談論服務”。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議“已進入衝刺階段”。世界主教會議信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士10月23日星期三在聖座新聞室的簡報會中如此表示。世界主教會議的工作現已進入尾聲，預計將在10月26日星期六對《最後文件》進行宣讀和批准。皮雷斯還指出，“截至今天中午12:30，已就文本草案提交了一千多條意見”。因此，這一階段的修訂意見提交工作“已經結束”。

個人和集體的“修訂意見”

皮雷斯女士解釋道：“昨天下午和今天上午的工作在小組討論中繼續進行，主要針對《最後文件》草案提出修訂意見。”據她所述，這些修訂意見包括集體修訂意見，由每個討論小組的成員通過50+1的多數達成共識後提交。她還補充道：“每個人也有機會向秘書處提交個人修訂意見。”據皮雷斯介紹，向教會會議秘書處提交的超過一千條修訂意見中，有951條是集體意見，另外約有一百條是個人意見。

向青年們的視頻訊息及常務委員會的換屆

在簡報會上，還展示了教宗的一段視頻短片，據皮雷斯介紹，這段視頻是由幾位參與世界主教會議的青年製作的。聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）宣布：“今天下午將進行關於常務委員會換屆的投票。常務委員會是由教宗主持的教會會議秘書處的常設機構，每項重要決定通常都要經過這個機構，尤其負責籌備下一屆世界主教會議。”

因此，“明天和後天，也就是週四和週五的工作將集中在修訂意見的整合以及由相關人員起草《最後文件》。所有成員將在週六早上和下午聚集，參加最後兩場全體大會。週六上午將宣讀《最後文件》，下午進行文件的批准和致詞。”

教宗的禮物

簡報會主持人、聖座新聞室副主任穆拉伊（Cristiane Murray）女士在最後提到，教宗贈送給所有世界主教會議參與者一本關於聖奧斯定及其對天主子民中主教職務理解的書籍，作者是路易斯·米格爾·卡斯蒂略·瓜爾達（Luis Miguel Castillo Gualda）神父。書中的主題在本屆世界主教會議過程中多次被提及。

眾議精神與首席權

按照慣例，簡報會上留出了時間讓記者提問。在被問及眾議精神與首席原則之間可能存在的衝突時，聖座主教部部長普雷沃斯特樞機重申：“眾議精神並不意味著我們變成一個在教會內行使權力的民主大會；首席權屬於伯多祿及其繼承人教宗，這使教會能夠以非常具體的方式繼續共融。”普雷沃斯特樞機還講述了在世界主教會議上聽到的軼事：一些“來到羅馬拜見教宗的佛教僧侶承認，他們有點嫉妒，因為在世界上的其他地方，沒有像這樣明確表達出合一原則的全球性團體”。當然，樞機也補充說，“我們必須小心：教宗對整個教會擁有權威，但他已明確表示他的牧職是為他人服務的。教宗認為，在教會中履行服務的方法，如果採取眾議精神，就能使那些帶領他人的人清楚地理解如何行使這一權威。因此，儘管眾議精神具有巨大影響，但它並未削弱首席權。”

聖座大使

關於主教的選拔機制，普雷沃斯特樞機闡明瞭聖座大使的關鍵角色，表示他“考察當地情況，確定最合適的候選人”。除了有羊的味道之外，另一個“重要但非唯一”的標準是領導力，因為“一個團體中可能有好神父，但如果沒有領導者，他們就會原地打轉”。候選人必須“願意活出福音，成為教會使命的一部分：信德、祈禱生活、與所有善心人士共融的精神，這些都是基本的標準”。

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