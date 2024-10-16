世界主教會議簡報（十）：對殘障人士的包容、女性角色及巴西氣候緊急情況

在聖座新聞室舉行的新聞簡報會上，討論了多個議題，包括“教會必須在具體的環境中具體行動”、《工作文件》第三單元討論的場所含意，以及巴西教會中的女性。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議15日上午的工作在保祿六世大廳拉開帷幕。當天的開場以悼念巴西詩人何塞·卡洛斯·德索薩（José Carlos de Sousa）開始。這位生活在聖伯多祿廣場柱廊下的貧困詩人，於今年八月去世，當天早晨為他舉行了葬禮。聖座傳播部部長兼世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）在聖座新聞室的簡報會上宣布了這一消息。

此外，魯菲尼還通報，無論是昨天下午還是今天上午，會議廳內共有347位與會者，繼續參與各個小組的討論。出席新聞簡報會的有使徒加爾默羅會總會長尼瑪拉·亞歷克斯（Nirmala Alex Maria Nazareth）修女、巴西瑪瑙斯總主教方濟各會會士斯坦納（Leonardo Ulrich Steiner）樞機，以及都靈總主教兼蘇薩教區主教雷波萊（Roberto Repole）準樞機。

關係場所作為相遇空間

世界主教會議信息委員會秘書皮雷斯（Sheila Pires）女士指出，當天早上，安傑利尼（Maria Ignazia Angelini）修女主持了祈禱和默想，世界主教會議總發言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機也發表了講話。關於這位本篤會修女的默想，皮雷斯特別強調了幾個要點。首先是“教會的根源”，即“教會必須在具體的環境中具體行動”。接著是“福音的活力”，其中“關係場所代表了人類相遇的空間，在這些空間內我們可以活出和宣講福音”。

動態視角

皮雷斯繼續說道，“霍勒利希樞機在他的報告中強調了《工作文件》第三單元的重要性，這部分內容專門討論場所。”魯菲尼補充說，這是一個關於傳教場所的具體討論，聚焦於城市和特大城市，具有動態視角，其中也包括移民問題。此外，還有關於“一起行走的領域”、“構建教會合一紐帶”以及“羅馬主教為合一服務”的反思。

亞馬遜氣候危機

接下來是記者提問環節，問題主要集中在環境問題、與關於亞馬遜的主教會議的關係、教會內女性的角色，以及對殘障人士包容等問題。在談到氣候緊急狀況時，瑪瑙斯總主教斯坦納樞機講述了亞馬遜地區目前因缺乏降雨所面臨的嚴峻形勢：“主要河流已無法通航，沒有河流運輸通道，許多團體無法抵達。”掠奪性捕魚和汞造成的水汙染使環境更加脆弱，給需要保護的脆弱生態系統帶來了負擔。

女性在巴西教會的工作

關於女性在教會中“至關重要”的角色，斯坦納樞機強調，在他所來自的巴西地區——一個已經超過100年沒有司鐸的地方——“這些團體自我組織起來，並繼續祈禱，女性在這個過程中發揮了關鍵作用”。許多女性“被委任負責團體事務，承擔送聖體和宣講聖言的職務，活躍於明愛會、監獄牧靈工作，以及街頭流浪者中間”。女性的貢獻不可忽視，“她們代表了我們的教會，沒有她們就不是教會的樣貌”。

對於備受討論的女性執事問題，斯坦納樞機表示：“我們許多女性實際上已經在履行執事的職責，儘管她們沒有正式的頭銜，但在我們眼中，她們確實是在行使這些職務，這非常令人敬佩。為什麼不恢復女性的執事聖秩呢？我們已經有了一個這樣的教會，女性執事完全可以和男性執事並行。我不認為這是一個性別問題，可能是一個聖召問題。”

在回應一位記者關於殘障人士包容的問題時，聖座傳播部部長魯菲尼強調：“至少在我所在的小組中，這個問題正在討論，接下來幾天我們將看是否會在全體會議上提到。無疑，這是所有人關心的話題，我們可以做得更多。但是，當我們談論弱小者、邊緣群體時，其中也包括殘障人士”。

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