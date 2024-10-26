聖座關懷黎巴嫩的苦難
（梵蒂岡新聞網）聖座國務院與各國及國際組織關係部門副秘書長瓦霍夫斯基（Mirosław Stanisław Wachowski）蒙席10月24日在法國巴黎出席了“支持黎巴嫩民眾和主權國際會議”，並在會上闡明了聖座的立場，即國際社會必須應對所面臨的挑戰，以保护這片“各宗教和基督信仰教會團體共存的友愛綠洲”，使黎巴嫩成为中東地區“和平與穩定的燈塔”。
立即停火
瓦霍夫斯基蒙席指出，聖座分擔“黎巴嫩人民的痛苦”，這些痛苦也波及著“中東地區的其他人”。教宗方濟各呼籲“所有戰線立即停火”。蒙席在講話中也重申了教宗的呼籲，他還提到有必要“維護和促進”黎巴嫩特有的“珍貴”多元性。
維護領土完整
聖座認為，在黎巴嫩國情和中東局勢下，基督徒團體的作用是不可或缺且至關重要的，尤其在促進“福祉”和“繁榮”方面，基督徒團體已然成為黎巴嫩身份標識的“重要組成部分”。對此，瓦霍夫斯基蒙席重申了聖座對於黎巴嫩共和國總統一職仍然出缺的“關切”。總統選舉並不是“單純地選”一個人擔任此職務，而是維護“黎巴嫩獨立、統一、領土完整”的必要條件。因此，聖座迫切希望總統出缺的情況盡快結束。
衝突對平民造成的影響
瓦霍夫斯基蒙席也談及當下中東地區的衝突致使平民不得不面對“山河破碎和生靈喪亡”的景象。而最大的壓力又落到了黎巴嫩南部人民的頭上，“尤其是基督徒村莊”。聖座再次呼籲遵守國際準則，其中包括“保護為平民服務的醫院、診所、學校、教育機構和敬禮場所”，以及他們的“個人財產”。
黎巴嫩教會的努力
國際社會被敦促援助黎巴嫩應對該國從北部到南部的流離失所者，並注意到教會通過當地明愛機構以及“眾多堂區、學校、隱修院和會院”的努力，致力於為流離失所者提供“保護和支持”。瓦霍夫斯基蒙席還呼籲尊重“聯合國駐黎巴嫩臨時部隊”的使命，並落實與黎巴嫩相關的聯合國決議，例如當地政府對全境的管轄權。
“別再利用黎巴嫩和中東地區”
瓦霍夫斯基蒙席最後再次引用教宗的呼籲，說，“別再利用黎巴嫩和中東地區謀取外部的利益和好處”。
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