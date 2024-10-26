聖座關懷黎巴嫩的苦難

聖座國務院與各國及國際組織關係部門副秘書長瓦霍夫斯基蒙席出席了“支持黎巴嫩民眾和主權國際會議”，就停火、保障黎巴嫩領土和主權完整、黎巴嫩人民的處境及國際社會和地方教會應承擔的責任等事宜闡明聖座立場。

（梵蒂岡新聞網）聖座國務院與各國及國際組織關係部門副秘書長瓦霍夫斯基（Mirosław Stanisław Wachowski）蒙席10月24日在法國巴黎出席了“支持黎巴嫩民眾和主權國際會議”，並在會上闡明了聖座的立場，即國際社會必須應對所面臨的挑戰，以保护這片“各宗教和基督信仰教會團體共存的友愛綠洲”，使黎巴嫩成为中東地區“和平與穩定的燈塔”。

立即停火

瓦霍夫斯基蒙席指出，聖座分擔“黎巴嫩人民的痛苦”，這些痛苦也波及著“中東地區的其他人”。教宗方濟各呼籲“所有戰線立即停火”。蒙席在講話中也重申了教宗的呼籲，他還提到有必要“維護和促進”黎巴嫩特有的“珍貴”多元性。

維護領土完整

聖座認為，在黎巴嫩國情和中東局勢下，基督徒團體的作用是不可或缺且至關重要的，尤其在促進“福祉”和“繁榮”方面，基督徒團體已然成為黎巴嫩身份標識的“重要組成部分”。對此，瓦霍夫斯基蒙席重申了聖座對於黎巴嫩共和國總統一職仍然出缺的“關切”。總統選舉並不是“單純地選”一個人擔任此職務，而是維護“黎巴嫩獨立、統一、領土完整”的必要條件。因此，聖座迫切希望總統出缺的情況盡快結束。

衝突對平民造成的影響

瓦霍夫斯基蒙席也談及當下中東地區的衝突致使平民不得不面對“山河破碎和生靈喪亡”的景象。而最大的壓力又落到了黎巴嫩南部人民的頭上，“尤其是基督徒村莊”。聖座再次呼籲遵守國際準則，其中包括“保護為平民服務的醫院、診所、學校、教育機構和敬禮場所”，以及他們的“個人財產”。

黎巴嫩教會的努力

國際社會被敦促援助黎巴嫩應對該國從北部到南部的流離失所者，並注意到教會通過當地明愛機構以及“眾多堂區、學校、隱修院和會院”的努力，致力於為流離失所者提供“保護和支持”。瓦霍夫斯基蒙席還呼籲尊重“聯合國駐黎巴嫩臨時部隊”的使命，並落實與黎巴嫩相關的聯合國決議，例如當地政府對全境的管轄權。

“別再利用黎巴嫩和中東地區”

瓦霍夫斯基蒙席最後再次引用教宗的呼籲，說，“別再利用黎巴嫩和中東地區謀取外部的利益和好處”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html