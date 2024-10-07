羅馬主教在大公對話中的角色

正逢世界主教會議在羅馬召開之際，來自基督信仰不同教會團體的學者和聖職人員，在羅馬法國聖路易文化中心舉行圓桌會議，討論了在愛的服務中，羅馬主教履行伯多祿首席權可能的形式。

(梵蒂岡新聞網)世界主教會議第二期會議在羅馬召開之際，一些天主教徒、基督新教徒和東正教徒在羅馬法國聖路易文化中心，召開關於聖伯多祿繼承人首席地位的圓桌會議。會議由道明會神學家、羅馬宗座天使大學教授德蒂弗勒（Hyacinte Destivelle）神父主持。

圓桌會議以聖若望保祿二世教宗1995年發表的《願他們合而為一》通諭為出發點，深入探討羅馬主教的首席地位，尤其在走向大公合一旅程中的角色。通諭中邀請所有基督徒，思考所有人都能接受的伯多祿牧職履行愛的服務的可能形式。

首席地位與眾議精神

德蒂弗勒神父表示，在收集的50個文件中，得出的結論是：所有的對話和對《願他們合而為一》通諭的回應都一致，即在普世層面需要一種合一的職務，即某種首席地位。基督新教門諾教會的安娜·格雷伯（Anne Cathy Graber）牧師肯定這一觀點，但她表示並不代表基督新教所有的教派，她強調，基督新教缺乏一個世界性的結構，“多元性的選擇”是基督“新教的基本特徵”。

法國泰澤團體前院長艾樂思（Alois）修士表示，泰澤團體每天都生活在大公合一及多樣性的經歷中。他說：“教宗是對我加以肯定的兄弟，作為一個團體，我們需要一種確認。”他解釋道，泰澤有這個特性，承認自己“與羅馬主教有實際的共融”，“但不正式地屬於天主教會”。“我們也獲得巴爾多祿茂宗主教的認可”。

互相學習

東正教皮西迪亞（Pisidia）約伯（Job）主教表示，教會會議是一個互相學習的時刻，不僅是一個聆聽的時刻。他強調了首席地位與同道偕行的關係，說“如果說東正教的專長是同道偕行，天主教的專長則是首席地位，首席地位與同道偕行現在是分開的，而兩者應該齊頭並進，並行不悖”。

黎巴嫩天主教馬龍尼禮朱尼耶宗主教區輔理主教魯哈納（Paul Rouhana）表示，希望東方教會能“在公教會的共融內重建自治權”。

隨後，德蒂弗勒神父指出：“毫無疑問，有必要區分教宗的職能，他是羅馬主教，是拉丁教會的領袖，因此是西方教會的首席主教，但他也為所有教會的共融服務。”聖座促進基督信徒合一部發表的文件《羅馬的主教》對這區別作了反思，使這職務真正為眾教會的共融服務，“但在天主教會內及為眾教會共融的服務中發揮不同的作用”。

首席地位與共融

最後，圓桌會議主持人德蒂弗勒神父表示，首席地位是為共融服務的，但“二者不可分割”，相輔相成，相互建立，同時，“兩者為首席地位與眾議精神之間的共融服務”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html