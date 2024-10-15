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梵蒂岡
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梵蒂岡大殿的“四大聖髑”

“四大聖髑”恭奉於梵蒂岡大殿內中央的四根大柱子上，分別見證了聖婦韋羅尼加、聖海倫、聖安德肋和聖隆吉諾的事跡。這些聖髑是裝飾大殿地下墓穴四個小堂的鑲嵌畫的靈感來源，這些鑲嵌畫最近得到修復。梵蒂岡媒體負責人托爾涅利也透過視頻作了介紹，揭開這些聖髑的奧秘。

（梵蒂岡新聞網）聖婦韋羅尼加的聖容、十字架真木、聖隆吉諾長槍，以及聖安德肋的頭顱，自中世紀以來一直供奉於梵蒂岡大殿內的四根大柱子上，這四根柱基支撐著米開朗基羅設計的穹頂。自1300年首次禧年起，這些聖髑便吸引著來自世界各地的朝聖者。

基督聖容

在西方，聖容被公認為最重要的基督形象，也就是人們所熟知的“韋羅尼加”展示的面巾。根據傳統，虔誠的婦人在耶穌前往加爾瓦略山途中，為祂擦拭布滿血跡的臉頰時，耶穌的面容奇跡般地印在這塊面巾上，也就是後人所稱的聖帕。

聖槍

聖槍是羅馬百夫長聖隆吉諾用來刺透基督肋旁的長槍。這件聖髑原本保存在君士坦丁堡的聖庫中，1492年，拜占庭蘇丹巴耶塞特（Bajazet）、穆罕默德二世之子，將其贈予依諾增爵八世教宗，作為羅馬接待其兄弟傑姆（Djem）的回饋禮。時至今日，在四旬期的第二周，人們仍會供奉聖槍。

十字架真木

十字架真木聖髑是由君士坦丁大帝的母親聖海倫在巴勒斯坦發現的。這一聖髑已經在梵蒂岡保存了數個世紀，並與耶穌受難時的釘子一同保管。

聖安德肋的頭顱

最後一件聖髑是聖安德肋的頭顱。聖安德肋是聖伯多祿的兄弟，這件聖髑於1462年在奧斯曼帝國入侵伯羅奔尼撒後，按照教宗庇護二世的意願，由莫里亞末代君主托馬索·帕萊奧羅格斯（Thomas Palaiologos）帶到羅馬。聖髑最初被保存在聖天使堡，後來被移至梵蒂岡大殿，直至1966年，保祿六世教宗將其交給君士坦丁堡大公宗主教阿特納格拉（Atenagora），作為禮物贈送給聖安德肋殉道的城市——帕特雷。

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2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
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四大聖髑
2024 October 15, 14:19
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