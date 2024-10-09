羅馬新任代理主教雷納：繼續為這美卻不輕鬆的城市服務

教宗方濟各在10月6日的三鐘經祈禱活動中，任命了雷納主教為他在羅馬教區的新任代理主教，同時也擢升他為樞機。雷納準樞機在獲悉這項任命後表示：這著實令我驚訝，我渴望與大家會面，並向所有人宣講慈悲的福音。

(梵蒂岡新聞網)“這個消息著實令我驚訝。我願繼續為這個教區服務，為所有居住在這裡的人、堂區和神父們服務。我會盡自己所能向所有人傳播慈悲的福音，為所有人樹立善牧的形象”。這是羅馬教區新任代理主教雷納（Baldassare Reina）準樞機在獲教宗任命後，發表的感言。

教宗方濟各在10月6日三鐘經祈禱活動中，任命了雷納主教為他在羅馬教區的新任代理主教，同時也擢升他為樞機。

雷納準樞機在隔天發給梵蒂岡媒體的視頻影片中表示，他感謝教宗“對他的信任”，也感謝羅馬教區中“那些默默工作、不被人所知的人付出的努力，他們為使福音傳給所有人做了大量工作。雷納主教邀請眾人為他祈禱。他說：“我深知我有很多限度，因此，我只能把自己託付於天主的慈悲和你們的祈禱。”

他也感謝前任德多納蒂斯（Angelo De Donatis）樞機，以及羅馬教區的全體司鐸和執事。最後，這位羅馬教區新代理主教表示：“在這個複雜時期，一項重要的使命等待著我們，我們必須透過每天建立友愛和共融的紐帶來履行這使命。我們有幸為這個卓越的教區服務，這教區是由眾多殉道者的鮮血和許多聖人聖女的喜樂見證所滋養。願上主助佑我們善用我們所蒙受的諸多神恩，好能實現共同福祉。”

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