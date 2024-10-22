世界主教會議默想：大膽發言並接受天主眷顧的自由

道明會神學家、準樞機拉德克利夫在世界主教會議最後一週舉行的第十三場全體大會上帶領默想，邀請與會者大膽發言，不因會議的結果不如己意而感到失望。他引用聖保祿的話說：“天主使一切協助那些愛祂的人的獲得益處。”

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議最後一週的工作圍繞在最後文件上，對其進行審議和投票。準樞機拉德克利夫（Timothy Radcliffe）在10月21日週一上午帶領全體與會者默想，鼓勵他們秉持雙重自由行事。

大膽發言並接受失望的自由

面對關於最後文件的重大任務，拉德克利夫神父引用聖保祿的話：“基督解救了我們，是為使我們獲得自由。”（迦五1）這位準樞機解釋說：“我們的使命就是宣揚和體現這自由，這自由是基督徒基因的雙螺旋。它首先是本著相互尊重的態度表達自身信念並大無畏地聆聽他人的自由。”

拉德克利夫神父說：“這種自由根植於一種更深層的自由，即我們心靈深處的自由⋯⋯。我們可能會對世界主教會議的決定感到失望，我們中的一些人會認為這些是不明智的，甚至是錯誤的。但我們有那些相信它的人的自由，正如聖保祿寫給羅馬人的那樣，‘天主使一切協助那些愛祂的人獲得益處’（參閱：《致羅馬人書》八28）。⋯⋯我們能夠常懷平安，因為‘沒有什麼能使我們與天主的愛隔絕’（參閱：羅八35），即使是無能為力、犯下錯誤也不例外。出於這自由，我們能夠屬於教會並說‘我們’。”

恩寵成全本性，而非毀壞它

這位道明會神學家進一步解釋：“我們決定的核心是這種恩寵滿溢的自由的雙螺旋。因為天主的自由在我們自己自由思考和決定的最深處行動。阿奎納的聖多瑪斯教導說，恩寵成全本性，而非毀壞它。”因此，“對聖神的信仰不是我們在尋求真理時不自己動腦的藉口。道明會士維維安·博蘭(Vivian Boland)神父說：‘我們是天主的子女，所以在我們思考、渴望、恐懼和喜好中，聖神也在工作。’”

天主的眷顧

我們不必害怕分歧，因為聖神也在其中行動。拉德克利夫神父表示，“因此，我們的自由就是毫無恐懼地去思考、講話和聆聽。天主的眷顧溫和且寧靜地運作，即使事情好像不對勁”。

“天主的眷顧從一開始就與我們救恩的歷史交織在一起。亞當與厄娃的墮落因天主的恩寵變成了幸運的罪過，進而聖子降生成人。我們上主的悲慘死亡帶來了基督戰勝死亡的凱旋。因此，如果你對世界主教會議的結果感到失望，天主的眷顧依然在這次大會中運作，以只有天主明瞭的方式將我們帶入天國。當亞巴郎以為他被要求祭獻他心愛的獨生子時，天主給予了一隻卡在樹叢裡的公羊。‘在山上，上主自會照料’（創二十二14）。”

拉德克利夫神父繼續講解道：“我們常常不知道天主的眷顧如何在我們的生活中行動。我們做我們認為對的事，其餘的就都放在上主的手中好了。這只是一屆世界主教會議，還會有其它屆。我們不必做所有的事情，只要努力走向下一步就好了。聖女大德肋撒在她漫長而艱辛的一生即將結束時寫道：‘是我們開始了這項工作；繼續推展的責任則交給了後繼的追隨者。’我們不知道會如何，那不是現在的事。”

作天主自由的兒女

因此，“如果我們只有為自己的立場辯論的自由，我們就會受到自負傲慢的誘惑”，“我們最終就會敲響意識形態的戰鼓，或是左派或是右派”。另一方面，“如果我們只相信天主的眷顧，卻不敢抒發己見去辯論，我們就是不負責任的人，永遠不會成長”。

最後，準樞機拉德克利夫神父總結道：“天主的自由在我們自由的核心內行動，在我們的內心湧動。它越是真正屬於天主，就越是真正屬於我們自己。作為天主自由的兒女，我們每個人都可以說‘我’，並且聚在一起說‘我們’。”

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