加沙本堂司鐸：教宗為加沙堂區募捐，這裡每個人都需要一切

克拉耶夫斯基樞機7日邀請參加世界主教會議的與會人士在當天下午為加沙堂區募捐，所得款項及教宗賑濟所的捐獻，共計6.2萬多歐元。聖家堂本堂羅馬内利神父和他堂區幫助的許多人在一段視頻中，為此表示感謝。

（梵蒂岡新聞網）教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機10月7日上午邀請正在參加世界主教會議的全體與會者於當天下午為加沙聖家堂區募捐。該堂區本堂神父羅馬内利向克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）樞機寄發一段視頻，為所收到的援助表示感謝。這筆款項是當天下午世界主教會議與會者的捐款和教宗賑濟所的捐獻。

在視頻中，阿根廷籍的羅馬内利神父被許多孩子和成年人圍繞著，自以色列開始進行報復以來，他們在聖家堂找到了庇護所。

羅馬内利神父在視頻中說，“我們要感謝你們，我們與在加沙聖家堂的人的一個小小代表團在這裡感謝你們。我們要感謝教宗方濟各和世界主教會議所有神長們所做的一切，為通過克拉耶夫斯基樞機寄發的援助表示感謝。我們衷心感謝你們的祈禱、關懷和具體援助。你們要知道，所得的援助款已到了聖座在耶路撒冷的大使館的帳戶中。為此，我們感謝你們，在這裡的每個人都問候你們，這裡和外面的人需要一切。我們幫助許多家庭”。

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