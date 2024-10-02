聖座國務卿：聖座加入聯合國大家庭60年致力維護人的權利與尊嚴

聖座國務卿帕羅林樞機9月30日在紐約聖家堂舉行彌撒，慶祝聖座以觀察員身份駐聯合國60年。樞機引用教宗保祿六世的話說，這六十年中，聖座是“人類專家”。樞機在慶祝酒會中向在場的人士表示：“我們是人類大家庭的一分子，我們要為痊癒分歧而工作。”

（梵蒂岡新聞網）聖座這個“人類專家”，以觀察員身份駐聯合國60年來維護所有人的尊嚴和人權，支持社會公義和經濟發展，保護環境，為沒有聲音的人發聲。以上是聖座國務卿帕羅林樞機在慶祝聖座加入聯合國大家庭60年舉行的彌撒中所說的。在紐約聖家堂舉行的這台彌撒是樞機出席聯合國第79屆大會的美國之行的最後一項活動。參加9月30日的彌撒的人士包括聯合國成員、各國駐聯合國大使、聖座使命的支持者等。樞機在彌撒中強調了福音記載的耶穌向眾人的邀請：保護、照顧、服侍他人。樞機說：“作為基督徒，需要促進我們的弟兄姐妹的尊嚴，為他們而奮鬥而生活。” 正是因為這個服侍弱小者和沒有聲音的人的邏輯，聖座參與了國際社會團體。

帕羅林樞機指出，聖座自1964年以觀察員身份加入聯合國組織後，60年來不斷致力於維護人的尊嚴和權利，尤其是維護人的最基本權利：生命權，聖座同時也擔任了社會公義、經濟發展、保護環境的代言人。它的這些服務工作都是遵循耶穌所指出的道路而進行的，即：服侍有需要卻無力償還的人以及接納受排斥被忽視的人，就是接納耶穌。

在彌撒後的慶祝酒會中，帕羅林樞機向在場人士重申，聖座在聯合國進行的是觀察員的功能，但它也並非僅僅袖手旁觀各種事件的進行；聖座從未以政治機構身份加入聯合國以尋求權力和影響力。它是而且繼續是“支持和平、公義、人性尊嚴的道德聲音”。

樞機在酒會中再次引用教宗保祿六世在聯合國大會上的發言說：“不論是作為宗教機構或是外交機構，‘人類專家’聖座的唯一立場，促使它履行它的使命，通過跨越文化與思想理念的邊界，來填平分歧和促進瞭解，並且不斷強調只有在人的靈性與倫理道德層面獲得承認時，人類才能有真正的進步。”

在這演變神速的世界中，支撐聖座這個努力的原則不變。“面對今日繁多的挑戰，如：貧窮、衝突、氣候變化、人工智能、人權受侵害的形象，僅從技術途徑是無法解決的，需要在倫理道德層面作出更大的努力，來促進共同利益、團結和友愛“。因為“我們都是人類大家庭的一份子，我們共享同一個家，有著同一個命運”。為此，我們必須承認，需要在多方面和國際合作上加倍努力，來尋找一致的解決辦法。

樞機於是邀請人們重新擁有一個和平、合乎公義、尊重人的尊嚴的世界觀，為推動互相瞭解、創造相遇和團結關懷文化搭橋而努力不懈。要達到這個目的，唯一的途徑就是教宗方濟各再三重復的：大家“一同交談一同行走”。

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