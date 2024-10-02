今年將矗立在聖伯多祿廣場上的聖誕樹和馬槽由意大利贈送

梵蒂岡城國政府的一份公告稱，今年矗立在聖伯多祿廣場上的聖誕樹和聖誕馬槽將分別由意大利的兩個城市贈送。12月7日早上，教宗將接見聖誕樹和聖誕馬槽的捐贈者代表團，下午5點，將舉行聖誕樹點燈和聖誕馬槽揭幕儀式。

（梵蒂岡新聞網）今年矗立在梵蒂岡聖伯多祿廣場上的聖誕馬槽和聖誕樹由意大利贈送。聖誕馬槽來自北部戈里齊亞省格拉多，那裡是重要的瀉湖中心，擁有豐富的歷史和傳統。挨著聖誕馬槽豎立起來的聖誕樹是一棵紅樅樹，高29米，來自特倫托省的萊德羅。

預計格拉多和萊德羅的代表團將於12月7日早上晉見教宗方濟各，正式敬獻這份聖誕禮物。傳統的聖誕馬槽揭幕和聖誕樹點燈儀式將於當天下午5點舉行，活動由梵蒂岡城國政府主席貝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）樞機主持，秘書長彼得里尼（Raffaella Petrini）修女也將在場參加儀式。

聖誕馬槽設置在一個仿造的大型活瀉湖中，湖中散佈著許多小島嶼。馬槽會安置在一間卡索內（casóne）中，卡索內是瀉湖中漁民居住的典型建築。為馬槽選擇的背景是上個世紀初，當時仍有數百人在瀉湖中居住。在馬槽佈置中，將有許多豐富的細節，包括當地的植物和鳥類。

挨著聖誕馬槽的那棵紅樅樹來自約有5千居民萊德羅。關於聖誕樹的選擇，當地森林保護部門遵照梵蒂岡城國政府花園與環境服務處的要求，即在容易到達的地方，選擇樹枝繁茂且樹齡已到自然更替階段的樹。所以，是在尊重可持續發展的條件下選擇了這棵紅樅樹。聖伯多祿廣場上的聖誕樹和聖誕馬槽將保留到明年元月12日主受洗節聖誕期結束為止，供朝聖者和遊客欣賞。

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