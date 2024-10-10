黎巴嫩魯哈納主教：願我們的未來不受地緣政治盤算的影響

黎巴嫩魯哈納主教以天主教敘利亞－安提約基雅馬龍尼禮教會禮儀在聖伯多祿大殿主持彌撒。他在講道中提到在該國廣受景仰的聖邁赫盧夫的封聖大典，指出衝突會導致「社會的各種共處遭到殘酷地拒絕」。

（梵蒂岡新聞網）「在我們同道偕行的旅途中，我們要牢記，我們教會和各自國家的未來，尤其是陷入危機時刻的國家的未來，不應該單單取決於地緣戰略和地緣政治的盤算與分析。」天主教馬龍尼禮朱尼耶宗主教區輔理主教魯哈納（Paul Rouhana）10月9日下午在聖伯多祿大殿主持彌撒，提出這番省思。

魯哈納主教以天主教敘利亞－安提約基雅馬龍尼禮教會禮儀主持了這台彌撒，世界主教會議第二會期所有與會者都參加禮儀。這位黎巴嫩主教提到聖邁赫盧夫（Charbel Makhluf），並指出所有衝突都是「挫敗」和「對話的破裂」，「導致社會的各種共處遭到殘酷地拒絕」。

聖邁赫盧夫

魯哈納主教在講道中首先提到一個寶貴的回憶：1977年10月9日，保祿六世教宗主禮彌撒，冊封黎巴嫩獨修士邁赫盧夫為聖人，當時年僅23歲的魯哈納以音樂家的身份出席封聖大典。

而今年10月20日，1860年為信仰蒙難的11名「大馬士革殉道者」將要榮列聖品。魯哈納主教祈願在這次封聖大典上，黎巴嫩主保聖人的德表能綻放光芒。

細細咀嚼天主聖言

提到中東的衝突，魯哈納主教引用了教宗方濟各在哈瑪斯襲擊以色列慘案一週年機會上發表的《致聖地天主教徒信函》。教宗寫道：「戰爭是場挫敗。武器無法建設未來，只會摧毀它。暴力永遠帶不來和平。歷史證明了這一點，但我們看來沒有從年復一年的衝突中汲取任何教訓。」

這位黎巴嫩主教進一步表示，諸位聖人芳表的基礎在於「聆聽天主聖言」，這是「我們同道偕行旅途的基石」。天主聖言要「細細咀嚼」、用心品嚐，如同瑪爾大的妹妹瑪利亞的榜樣。我們要讓天主聖言發芽茁壯，「尊重每個人的文化步調和土壤，在傳揚福音方面做天主的助手」。

照顧每個偶遇的傷者

魯哈納主教接著回到合作的概念，提出「天主恩寵與人的意願之間的協作」。基督徒以天主聖言為泉源，「在同道偕行的旅途中也始終牢記耶穌深具革新意義的教導，對天主的愛和對近人的愛因此密不可分，時常互相質問，有如同一條誡命的兩面」。

懷著如此概念，基督徒不會問：「誰是我的近人？」不會為了自身利益而害怕選擇近人。相反地，基督徒會效法耶穌善師，問道：「面對每一個偶然遇見的受害者，我是否能做他的近人，不論他從哪裡來，我都會好好照顧他，直到他痊癒為止？」

希望的朝聖者繼續前行

這位黎巴嫩主教最後籲請各位「希望的朝聖者」今天和在整個2025禧年期間，都有如危機時代的傳教使徒那樣，在聖母瑪利亞、諸位聖人和各時代殉道者的轉求下，奮勇向前。

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