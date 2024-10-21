聖座法典條文部長：打擊侵犯與現行法規的成效

聖座法典條文部長揚諾內總主教接受聖座傳播部編輯主任托爾涅利採訪，介紹關於打擊侵犯的法規和相關懲罰。

（梵蒂岡新聞網）打擊侵犯是教會內持續關心的議題，近年來尤其如此。這也是當前世界主教會議與會人士關注的焦點，而且一直受到媒體監督。為此，聖座法典條文部部長揚諾內（Filippo Iannone）接受聖座傳播部編輯主任托爾涅利（Andrea Tornielli）採訪，介紹了現行的法規和相關懲罰。

揚諾內總主教首先指出，「為了遏止並懲罰那些侵犯未成年人和脆弱成年人的罪行，教會法規近年來有所調整」。由於「過去積累的經驗，以及地方教會和在各層級制止這現象的人所提出的諸多建議，尤其是在教宗方濟各的授意下，2019年2月份在梵蒂岡舉行了世界各地主教團主席與聖座部會有關負責人的會議」，法典的調整將這一切都列入考量。

這位部長表示，教會懲罰制裁的法律得到了修訂。《你們是世界的光》這道新手諭問世，「規定在普世層級預防並遏止這些背叛信眾信任的罪行的程序」。之後，針對保留給聖座教義部審理的罪行，相關法規也進行了修訂。

揚諾內總主教闡明，所有的法條都更加著眼於「尊嚴受侵犯者的益處，以及在遵守法規基本原則的前提下進行『公正』訴訟的意願」。依照規定，「司鐸和度奉獻生活者一旦得知可能的侵犯案件，就有義務向教會當局舉報」。

談到法規的成效，這位部長說：「現在很難作出全面的判斷，因為需要了解所有與此相關的數據。基於我個人的經驗，我會說法規是有效的。無論如何，我都要引用教宗方濟各的話語：『儘管已經做了很多，我們仍必須繼續從過往慘痛的教訓中學習，好能懷著希望展望未來。』」

談到對司鐸的懲罰，揚諾內總主教解釋道，撤銷聖職身份並不等於絕罰。他說：「依照法典傳統，可以對包括聖職人員和平信徒在內的所有信徒實施兩種懲罰：懲戒罰和贖罪罰。在所有能施加於一名聖職人員，即執事、司鐸和主教身上的贖罪罰中，最嚴重且永久的是撤銷聖職身份。想當然，這會用在格外嚴重的罪行上。簡單來說，一名司鐸被撤銷聖職身份，並不等同於受絕罰，但他將不能再履行聖職，而按照所有其他信徒的條件，他還能領受聖事。」

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html