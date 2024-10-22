聖座與中國：臨時協議延長四年

聖座發表公告稱，雙方“經過適當的協商與評估後，同意自即日起將臨時協議的有效期延長四年”。

（梵蒂岡新聞網）這是自2018年9月22日簽署協議以來的第三次續約，該協議為聖座與中華人民共和國之間的關係，以及為這個東方大國教會內部的關係揭開了歷史性的一頁，使所有主教都能與教宗保持聖統上的圓滿共融。雙方簽署的《臨時協議》將自即日起延長四年，此前協議分別於2020年和2022年續簽過兩次，均為兩年期。

“相互尊重和建設性的對話”

聖座的官方公告表示：“聖座和中華人民共和國，鑒於富有成效地實施主教任命臨時協議達成的共識，經過適當的協商與評估後，同意自即日起將臨時協議的有效期再延長四年。”此外，“梵方願意與中方繼續進行相互尊重和建設性的對話，以發展雙邊關係，造福中國天主教會及全體中國人民。”

一個新局面

《臨時協議》結束了幾十年來未經教宗同意就任命主教的情況。這一局面在過去的六年裡發生了根本性的變化，期間有十餘位主教被任命和祝聖，與此同時，一些此前未被北京認可的主教的公開身份也得到了官方確認。這種新的合作還體現在中國大陸主教出席在梵蒂岡舉行的世界主教會議，以及在歐洲和美洲的其他活動。去年里斯本世青節也有中國青年參與，而且，近年教宗方濟各在東方的牧靈訪問中，也有中國信徒的廣泛參與。

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