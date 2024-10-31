聖座：遭屠殺的平民永遠不是附帶受損害

聖座常駐聯合國日內瓦辦事處及其專門機構觀察員巴萊斯特雷羅總主教日前在日內瓦強調，戰爭和暴力的真正受害者是“難民、失去子女的婦女、得不到照顧的老人和病患，以及被剝奪了童年的孩子。這一事實令人無法接受”。

（梵蒂岡新聞網）第34屆紅十字會與紅新月國際大會10月29日在日內瓦召開，聖座常駐聯合國及其專門機構觀察員巴萊斯特雷羅（Ettore Balestrero）總主教在會上發言。他說，“令人極為震驚的是，儘管有需區分軍事目標和民用目標的嚴格義務，但是沒有一場衝突隨後不是以某種方式毫無差別地打擊到平民百姓”。烏克蘭和中東地區正在進行的戰爭，是“這種殘酷現實的兩個顯明的例子”。

巴萊斯特雷羅總主教接著指出，“戰爭是政治和人類的失敗，是敗給邪惡勢力”，“遭屠殺的平民不能被視為附帶受到損害”。總主教表示，暴力的真正受害者是“難民、失去子女的婦女、得不到照顧的老人和病患，以及被害殘廢或剝奪童年的孩子”，這是“不可接受的”。尊嚴“以軍事或政治所需的名義”受到侵犯。

在這方面，聖座代表重申教宗的呼籲，“要拒絕將他人只視為要消滅的仇敵的誘惑”，並強調“即使在戰爭的破壞中，每個人都是絕對神聖的”。巴萊斯特雷羅總主教最後說，《日內瓦公約》簽署75週年之際，“提供了一個加強努力遵守國際人道法的機會”。紅十字會與紅新月會向前推進的承諾是“兄弟情誼的可見標記，這情誼始終能實現”，即使是在像當前這樣令人毛骨悚然的武裝衝突中也是如此。

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