霍勒利希樞機：教會需要植根於特定的地區和文化

世界主教會議總發言人介紹了《工作文件》的第四單元“場所的願景”。他指出“場所的願景談論在具體的環境中體現出關係，它們具有的多樣性、多元性和相互關聯，以及它們植根於信仰宣認的自然基礎”。

（梵蒂岡新聞網）“教會若不在一個地區和一種文化中扎根，就無法得到理解”。世界主教會議總發言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機10月15日上午介紹了《工作文件》第四單元“場所”的主題，引述上述第80段的內容。他強調，“場所的願景談論在具體的環境中體現出關係，它們具有的多樣性、多元性和相互關聯，以及它們植根於信仰宣認的自然基礎”。因此，這個願景反對各種“抽象的普救論”。

具體性的價值

霍勒利希樞機表示，在空間和時間中，具體性的價值超越了本位主義和相對主義，形成接納天主救恩行動的共同經驗。《工作文件》的“場所”部分共有4段。第一段“在特定地區一起行走”，點出“在當今時代每個人生活的幅度都在一種環境中扎根”。

教會合一的共融

談到“地方環境”，樞機解釋，需要考慮到地方與文化之間建立的關係。這些關係“仍然是相互的關係”，在教會內的關係更是如此，“因為在整個教會的合一中，共融的紐帶使它們緊密相連，羅馬主教則是合一的可見原則”。各教會與普世教會在合一中的共融“也主導每個地方教會內的生活”，這在第二和第三段中凸顯出來，它們分別論述“至一天主教會中的地方教會”和“塑造教會合一的紐帶”。

羅馬主教的服務

關於“羅馬主教為合一的服務”是最後一段的內容，霍勒利希樞機強調，重要的是“以開誠布公的精神”作出表達，因為教宗“召集我們，聽取我們的建議，以及今日使他和聖座的服務更加有效的方式”。因此，教宗“有權利曉得我們的真實想法，首先是天主子民的生活和需要”。

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