梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網中文部更換波長和頻率

從10月27日起，羅馬將進入冬令時間，梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網的廣播節目和每週六直播彌撒使用的波長和頻率也將作相應的調整。

請聽眾朋友注意，

從10月27日起，羅馬將進入冬令時間，《梵蒂岡電台-梵蒂岡新聞網》的廣播節目使用的波長和頻率也將作相應的調整。以下是從10月27日起，我們每天廣播的時間和波長：

我們每天向全球播送中文節目，播音時間是北京時間早晨6點至6點30分，使用的波長和頻率是：

41.10公尺，7300千赫

40.46公尺，7410千赫

30.92公尺，9695千赫

另外，請聽眾朋友注意，我們每週六直播中文彌撒的時間有所變動，於北京時間晚上7點開始，不再是先前的8點半。使用的波長和頻率是：

40.08公尺，7485千赫

31.23公尺，9605千赫

25.31公尺，11850千赫

您也可以經由我們的網頁收聽廣播節目：https://www.vaticannews.va/zh

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html