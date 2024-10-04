世界主教會議首場簡報：大會響應教宗號召為和平守齋及祈禱

世界主教會議第二期會議首場新聞簡報於10月3日下午舉行，簡報談到工作小組的工作方法，女性在教會中的角色和女性執事等主題。格雷奇樞機確認，大會所有成員都響應教宗的邀請參加在聖母大殿舉行的公念《玫瑰經》和祈禱及守齋日。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議第二期會議首場新聞簡報會於10月3日下午在聖座新聞室舉行。出席會議的有：世界主教會議兩位特別秘書科斯塔（Giacomo Costa）神父、巴托基奧（Riccardo Battocchio）蒙席，大會兩位主席代表聖若瑟姐妹會的瑪利亞（Maria De Los Dolores Palencia Gómez）修女、美國布朗斯維爾教區主教弗洛里斯（Daniel Ernest Flores），以及聖座傳播部部長、世界主教會議信息委員會主席魯菲尼（Paolo Ruffini）。當天下午的新聞簡報的主題是和平、寬恕、婦女的角色和工作小組的方法。

當天應出席會議的代表365位，實際出席會議者356位，會議選出了各工作小組的發言人。開始了大會5個討論時段的第一個討論時段，專門討論《工作文件》（Instrumentum Laboris）的第一章。

魯菲尼：靈修與祈禱

魯菲尼首先介紹道，當天早上，大會一開始就為和平祈禱，呼應了教宗在上主日三鐘經祈禱活動中所說的話“必須盡一切努力制止暴力並開闢和平的道路”。然後，魯菲尼強調，教宗設立的10個工作小組在教會會議秘書處的協調下在同道偕行進程“內”運作，並且他們的工作“絕非與同道偕行的進程不相干”。

科斯塔：工作小組是同道偕行生活的“實驗室”

科斯塔神父也回應教宗多次所談到的，即“世界主教會議不是議會，而是聆聽和共融的場所”。這不是“華麗詞語的指示，而是一個生活的體驗”。他強調要把工作小組看成是“同道偕行生活的實驗室”，所有信徒都應該予以支持，在2025年6月之前他們可以為大會作出貢獻。

科斯塔神父補充道，這些工作小組不是“封閉的委員會，而是開放的小組，是我們作為一個人人參與其中的教會學習一起工作的場合”。工作小組是世界主教會議的真正“旅伴”，其任務是運用《工作文件》就若干彼此相關但不相同的主題開展“小型”同道偕行的進程。

兩期會議工作方法的不同

接著，科斯塔神父解釋了本屆世界主教會議兩期會議工作方法的不同。他說，2023年第一期會議的目的是傾聽不同的觀點，也就是那些應該呈現出的“教會故事”。在2024年的第二期會議，大會還有另一個功能：以全體教會的身份向教宗建議一些方針，作為迄今為止大會進程的成果，旨在促進和諧而非整齊劃一。

今天的方法不是提出問題，而是幫助透過深入的“靈修對話”確定一些需要分析的要點，始終留下開放的空間，以免陷入“牢籠”。

巴托基奧蒙席：神學家的重要性

隨後，大會特別秘書巴托基奧蒙席談到了神學家在世界主教會議中的作用，對神學家們為大會作出的“寶貴”貢獻表示讚賞，並強調他們的任務是以“神學的智慧”認真聆聽會議大廳討論的內容。與2023年的第一期會議相比，他們今年的工作台位於會議廳的更中央位置，這一事實也凸顯了他們的重要性。

瑪利亞修女：為婦女的進展

在回答記者關於女性在教會中角色的問題，瑪利亞修女強調，這在不同的環境和大洲都已經取得了成果。根據她在拉丁美洲的經驗，她認為“婦女的角色、她們的才能、她們的貢獻在一個同道偕行的教會中得到了越來越多的認可”。她也強調要“接受新的經驗、新的建議，好能發現和進一步深化女性角色”。

關於女性執事，主席代表瑪利亞修女提到前一天聖座教義部部長費爾南德斯樞機的講話，即時機尚未成熟，以及在教會共同生活的旅程中深入探討這個主題是件好事。

重視地方教會的心聲

弗洛里斯主教則提到對地方教會觀點的理解，表示“它們‘不是真理的敵人’，而是讓教會能夠有序且耐心地傾聽，以便於更全面地認識在我們生活的這個世界上的基督面容”。他補充說，世界主教會議的任務是“找出一致的聲音來表達當今教會的心聲、生活和經驗”。

最後，簡報會在結束時，特別提到教宗方濟各欽定的兩項和平倡議。大會全體與會者都受邀參加10月6日在聖母大殿舉行的誦念玫瑰經活動，並將於7日週一在祈禱與克苦中正常開會。

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