《最後文件》：同道偕行，一種更具傳教精神的轉變

本屆世界主教會議的《最後文件》獲得大會的批准，該文件講述並推動一個以“共融、參與、使命”為核心的教會體驗，提出了一種顛覆既定常規的全新視角。

（梵蒂岡新聞網）以同道偕行為題的世界主教會議《最後文件》10月26日獲得了全體通過，並立即公布，共155個段落，但不會成為宗座勸諭的內容。教宗方濟各決定立即公開這份文件，以便啓發教會的生活。“同道偕行之旅不會在會議結束後終止，還包括實施階段（第9段）”。例如“在日常旅程中，運用同道偕行的咨詢和分辨方法，確定具體方式和培育路徑，以在教會的各種現實生活中實現可觸的同道偕行轉變”（第9段）。《文件》中特別指出，要求主教們在透明度和問責制投入更多努力，同時正如聖座教義部部長費爾南德斯樞機所言，目前正在努力為女性提供更多的空間和權力。

《文件》的結構

《最後文件》分為五個部分。第一部分標題為“同道偕行的核心”；第二部分是“一同在伯多祿的船上”，旨在“轉變那些構建基督徒團體的關係，這些關係在聖召、神恩和牧職務的交織中塑造了教會的使命”。第三部分“撒網捕魚”提出了三項密切相關的實踐：教會的分辨、決策過程，以及透明度、問責和評估文化。第四部分“豐收的漁獲”描述了一個教會扎根之地和朝聖之地的經歷發生巨變的時代，如何以新的形式培養恩典交流與聯結交匯。最後，第五部分“我也同樣派遣你們”關注要採取的首要步驟，即培育所有人同道偕行的傳教精神。尤其值得注意的是，《文件》的發展以福音中關於復活的記載為指導（第12段）。

復活主的傷痕仍在流血

《文件》的導言部分（第1-12段）明確指出了這次世界主教會議的本質，即“重溫門徒在逾越節晚餐廳內與復活主相遇的體驗”（第1段）。此外，同道偕行之旅具有明顯的大公性，致力於“推動基督徒圓滿可見的合一”（第4段），“這是對梵二大公會議精神的進一步接納，延續了梵二的‘啓示’，並為當今世界重新激發其‘先知性的力量’。”（第5段）。

同道偕行的核心

《文件》的第一部分（第13-48段）從對“天主子民的教會，合一的聖事”（第15-20段）以及“天主子民的聖事根源”（第21-27段）的共同思考開篇。事實上，“正因為過去幾年的經驗”，“同道偕行”的概念“得到了更深入的理解，甚至獲得更為深入的實踐”（第28段）。這個概念“越來越多地與人們對教會的渴望聯繫在一起，教會作為天主的家和家庭，越來越貼近子民，更具親和力”（第28段）。“簡而言之，同道偕行是一條靈性更新和結構改革之路，旨在使教會更具參與性和傳教精神，使其能夠與每一個人同行，散發基督的光輝”（第28段）。

關係的轉變

《文件》第二部分（第49-77段）開篇指出：“要求教會更能滋養各種關係：與主的關係、男人與女人之間的關係，家庭內、團體中、所有基督徒之間、社會群體之間、宗教之間，以及與受造界之間的關係”（第50段）。要成為一個同道偕行的教會，“需要關係的真正轉變。我們需要再次從福音中學習，培養關係和紐帶並不是一種策略或提高組織效率的工具，而是天父通過耶穌和聖神啓示自己的方式”（第50段）。

進程的轉變

《文件》第三部分（第79-108段）立即強調：“在祈禱和兄弟般的對話中，我們認識到教會的分辨、對決策過程的關注，以及承擔問責和評估決策結果的責任，是我們回應聖言所指引的傳教之道的方式”（第79段）。特別指出的是，“這三種實踐緊密相連。決策過程需要教會的分辨，而分辨要求在信任的氛圍中聆聽，信任則需要透明和問責的支持。信任必須是相互的：決策者需要信任並聆聽天主子民，而天主子民也需要信任那些行使權力的人”（第80段）。

關係的轉變

《文件》第四部分（第109-139段）強調：在“教會扎根之地和朝聖之地的經歷發生巨變”的背景下，在主教間的共融以及與羅馬主教共融的支持下，我們必須以新的方式培養恩典的交流和把我們團結在一起的聯結交匯”。“扎根與朝聖”（110-119）的表述提醒我們，“如果不扎根於具體的地域、空間和時間，在那裡形成與拯救者天主相遇的共同經驗，教會將不被人理解”（110）。

成為一個傳教的門徒子民

《文件》第五部分（第140-151段）指出：“為了讓天主的聖潔子民見證福音的喜樂，在同道偕行的實踐中不斷成長，首先需要受到適當的培育：尤其是在追隨耶穌基督的過程中獲得天主兒女的自由，在祈禱中默觀祂，並在窮人中認出祂。”“在整個同道偕行進程中，從各方都強烈地提出了一個需求，即培育應當是全面、持續和共享的”（第143段）。在這一領域，《文件》同樣強調了“不同聖召間的恩典交流（共融），目的是履行服務（使命），本著一種參與的精神和培養不同職責共擔的意識”（第147段）。

托付於聖母

《文件》最後以懇求聖母瑪利亞作為結束，將本次同道偕行的成果託付於她：“願她教導我們成為一個共同前行的傳教門徒子民，即同道偕行的教會”（第155段）。

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