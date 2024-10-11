準樞機拉德克利夫：生活在教會內，共同探尋天主的旨意

準樞機拉德克利夫神父10月10日帶領世界主教會議全體與會者舉行默想神工，默想省思的主題取自瑪竇福音中的“耶穌治癒客納罕婦人的女兒”。他鼓勵眾人，生活在教會內，共同探尋天主的旨意。

（梵蒂岡新聞網）“許多人希望這次世界主教會議能夠就各種問題立即給出肯定或否定的答案！但教會並不是這樣進入天主聖愛的奧秘。我們當然不能‘迴避令人不快的問題’，而是需要‘在靜默的祈禱和相互聆聽中’仔細考慮這些問題。”這是準樞機拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父10月10日在保祿六世大廳，帶領世界主教會議全體與會者做默想神工所表達的思想。

治癒客納罕婦人的女兒

拉德克利夫神父以耶穌治癒客納罕婦人的女兒為題進入當天的省思（參閱瑪十五21-28）。他說，那時，耶穌退往提洛和漆冬，並沒有理會那個女人為女兒驅魔的請求，門徒們走到耶穌跟前求祂說：“打發她走吧！因為她在我們後面不停地喊叫“。耶穌回答道：“我被派遣只是為了以色列家失迷的羊。”

當客納罕婦人絕望地跪倒在祂面前尋求幫助時，基督的反應卻是說“拿兒女的餅仍給小狗是不對的”。然而，那婦人的回答卻是“是啊！主，可是小狗也吃主人桌子上掉下來的碎屑”。耶穌於是回答說：“婦人，你的信德真大，就如你所願望的，給你成就吧！”

沒有即刻答復的深刻問題

接著，這位道明會士解釋道，乍一看，基督將客納罕母親比作狗，似乎“很失禮”，並且“僅因為這位婦女的信德才為她的女兒而破例”。但這事件的中心是耶穌的沉默，祂“甚至沒有對她說一個字”。在這沉默中，“不是拒絕”，而是“所有祈禱的根源”，“我們的上主聆聽婦人的聲音，也聆聽天父的聲音”。同樣，“教會透過深入思考我們無法即刻回答的深刻問題，更深地進入天主聖愛的奧秘中”。

拉德克利夫神父舉例說：“在耶路撒冷的宗徒會議上：如何接受外邦人進入教會呢？尼西亞大公會議上：如何肯定耶穌是真天主亦是真人呢？在加采東大公會議上：天主怎麼能是三位一體呢？”這些都不是即刻能夠回答的問題。

與複雜問題共處

拉德克利夫繼續說：“我們在世界主教會議上的使命就是與複雜的問題共處，而不是像門徒們那樣想甩脫它們。這些複雜的問題是什麼？”如果“婦人是為了處於困境的女兒而來”，那麼“我們必應回應世界上所有母親和父親為陷入戰爭和貧困的年幼兒女的呼聲。我們不能摀住耳朵像門徒們那樣”。

祈禱並彼此聆聽

然後，許多討論背後都有一些“深刻的詢問”，即“按照天主的肖像並肖似於天主的男人和女人怎麼能是平等卻又不同呢？我們不能像門徒那樣迴避這個問題，拒絕回答平等或不同”。他繼續說道，“教會如何能成為所有受洗者的團體，人人平等，但教會又是基督的奧體，具有不同的角色和聖統制呢？”因此，在世界主教會議上，“我們進入天主聖愛的奧妙中，與這些問題共存，為這些問題祈禱，彼此聆聽，並日夜反思”。

聆聽不是為了回答，而是為了學習

拉德克利夫神父繼續解釋，對於猶太人來說，狗是不潔的動物，不許進入房屋，但耶穌“極具創造力”，“超越了自己民族的文化限制”，並且“回應了婦人的請求”。因此，這邀請就是去聆聽，“不是為了回答，而是為了學習：讓我們打開我們的想像力，看到成為天主房舍的新方式，在這房舍內每個人都有位置。否則的話，就如在英國所說的一諺語，除了重新擺放泰坦尼克號船上的躺椅，我們什麼也不能做”。

留在教會內一起探索

最後，準樞機拉德克利夫神父提醒全體與會者，就如客納罕婦人那樣“儘管受到門徒們的冷意對待”，“不屈服也不離開”，選擇“留下來”。他總結說：“請你們留下來，無論你們在教會內有多大的挫敗，你們要繼續一起提出詢問，我們將會發現天主的旨意。”

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