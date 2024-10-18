隆巴爾迪神父：利瑪竇神父是基督信仰與中國對話的橋樑

若瑟·拉青格-本篤十六世梵蒂岡基金會主席耶穌會士隆巴爾迪神父10月16日，在一場會議中發言，講述利瑪竇神父對福音在中國的本地化作出的貢獻。

(梵蒂岡新聞網）若瑟·拉青格-本篤十六世梵蒂岡基金會主席、穌會士隆巴爾迪神父10月16日在梵蒂岡舉辦的一場關於“政治的仁愛”會議上發言，主題為“利瑪竇的外交學問”。他強調，利瑪竇神父是基督信仰與中國對話的橋樑。

傑出的典範

隆巴爾迪神父說，利瑪竇是首批進入中國的耶穌會傳教士之一，他跟隨聖方濟各·沙勿略的足跡，經過“漫長的不同行程”之後，終於在1601年抵達北京，“為基督信仰的臨在奠定了持久的基礎”。為了履行服務的使命，他在澳門耐心地學習這個亞洲大國的語言和習俗。隆巴爾迪神父指出，“這種努力了解中國文化並嘗試適應它”，進而溫柔、親切地“融入它”，“而不是帶著一種優越、僵化和某種意義上粗暴的態度，後來成為了耶穌會士傳教方式的特徵，在這方面，利瑪竇神父是一個傑出的典範”。

尊重與和平

接著，隆巴爾迪神父指出，這種對中華文明的全面深入地探索使福音“本地化”的過程得以肯定，這與利瑪竇神父的態度不無關係，他以一種友愛的真精神，“深切尊重”與他交談的中國人，並細心聆聽他們的問題和意見”。本著這種精神，“利瑪竇在科學、倫理領域以及宗教、天主和救恩等方面與他的中國朋友們進行富有成效的對話，直至他去世”。

最後，隆巴爾迪神父總結道，這位十七世紀的耶穌會士“對各民族之間相互尊重與和平相處的可能性”做出了寶貴的貢獻，這是“東西方之間富有成效的相互尊重和友愛關係的典範，我們可以說，在基督宗教信仰與中國的關係上也如此”。

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