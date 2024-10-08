世界主教會議與會者為加沙堂區募捐

克拉耶夫斯基樞機7日下午推動為加沙聖家堂募捐活動。該堂區由羅馬內利神父管理，教宗每天給神父打電話，帶去他的關懷與安慰。

（梵蒂岡新聞網）教宗賑濟所所長克拉耶夫斯基樞機於7日早上，在世界主教會議總發言人霍勒利希樞機在第四場全體大會上致開幕詞後，邀請全體與會者於當天下午為加沙堂區募捐。

募捐所得款項將贈送給因轟炸和飢餓而筋疲力盡的加沙人民，尤其是天主教聖家堂。這是教宗方濟各無數次提及的堂區，由阿根廷神父羅馬內利負責管理，那裡接待了來自不同地區和宗教的難民。自戰爭爆發以來，教宗每天給羅馬內利神父打電話，帶去他的關懷與安慰。

教宗賑濟所的一份公告稱，聖父教宗邀請我們在“祈禱中聚在一起，祈禱、守齋，為全世界祈求和平。但是祈禱、守齋離不開施捨，施捨就是讓我們感到痛苦，讓我們感到難過，因為我們要放棄原本屬於我們的東西，給予那些處於困境或者甚至即將死亡的人”。

7日下午的會議開始前，克拉耶夫斯基樞機在“保祿六世大廳中央進口前放了一個大籃子用於收集募款，所得款項將直接寄送給在加沙地帶的加沙的本堂司鐸”。公告中寫道，“教宗賑濟所所長邀請全體與會者準備好募捐！”

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