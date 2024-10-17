中國主教在世界主教會議上發言：我們在共融中

楊永強主教和詹思祿主教在世界主教會議上發言，問候與會者。

（梵蒂岡新聞網）“中國教會在信仰上和世界各國的天主教一樣，同屬一個信仰，同行一個洗禮，都忠於至一、至聖、至公、從宗徒傳下來的教會”。中國杭州的主教楊永強（若瑟）幾天前在世界主教會議上發言，講了這句話。他是來自中國大陸、出席在梵蒂岡召開會議的兩位主教之一，另一位是福建福寧/閩東的主教詹思祿（味增爵）。

這是第三次有中華人民共和國的兩位主教出席世界主教會議：前兩次分別是2018年以青年為題的世界主教會議，以及2023年關於同道偕行的世界主教會議第一期會議。在聖座與中國政府於2018年9月簽署臨時協議之前，沒有任何一位中國大陸的牧人能夠參加梵蒂岡第二屆大公會議和隨後的世界主教會議。

楊永強主教回顧了這幾次在與普世教會共融中的參與後，解釋說：“我們遵循福音精神：‘為一切人而成為一切人’的宗旨，積極適應社會，服務社會，堅持天主教中國化方向，廣傳福音。中國天主教本著平等友好，相互尊重的原則積極與世界各國的天主教會進行互訪。就教會牧靈福傳，社會服務，神學研討等方面進行交流，積極參加國際宗教和平會議和祈禱活動，為世界和平，促進人類命運共同體做光做鹽，推動各項事業的發展。”

主教最後表示，“歡迎各國天主教會和宗教團體到中國教會訪問”。

詹思祿主教的致詞更著重於基督信仰在中國的歷史。他提到耶穌會士利瑪竇的形象和他的“實驗”，即“基督福音在人類生活中不同的實踐形式”。不過，他接著補充說：“然而，此後就如何分辨文化的差異性與基督信仰的純正性，一度使得在華傳教士感到困惑。這種困惑最終引發了一場著名的禮儀之爭。它的發生地正是我的教區閩東。‘從歷史角度來看’，此次挫折原因之一便是教會忽略了人類文化的差異和互補性。”

詹思祿主教繼續說，“成為福傳使命中的共議性教會就是在追尋人類終極目標——天主的旅途中尊重並聆聽來自不同歷史、文化和傳統的聲音”。在中國教會必須以新的眼光面對的問題中，主教表示：“如何面對因混合婚姻帶來家庭培育的挑戰；如何對地方相關法律法規的適應；如何解決教友在民間信仰與某些傳統文化之間的迷茫等都需要中國教會用新目光去審視。新時代的教會被賦予新的分辨任務，然而聖神的聲音總是隱微難辨的。因此謙卑地從歷史與現實的經驗中學習，是福傳的重要途徑，即以此分辨出‘上主為教會指明新的道路’。”

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