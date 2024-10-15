祖皮樞機再出使莫斯科，促進烏克蘭孩童回家及締造和平

意大利主教團主席祖皮樞機10月14日再次前往俄羅斯，繼續履行教宗去年託付給他的使命。樞機預計要拜會多名當局人士。梵蒂岡新聞室表示：此行是為了在促進烏克蘭兒童與家人團聚和交換俘虜方面評估進一步的努力，以達成熱切盼望的和平。樞機的首項會晤是與外長拉夫羅夫會面。

（梵蒂岡新聞網）意大利主教團主席祖皮（Matteo Zuppi）樞機時隔16個月後，第二次訪問莫斯科，在聖座的人道救援倡議領域履行新的使命，為「飽受磨難」的烏克蘭找出和平的途逕。梵蒂岡新聞室主任布魯尼（Matteo Bruni）宣布了這個消息，並在10月14日發表的一份聲明中寫道：「我證實祖皮樞機今天在莫斯科開始新的訪問，其框架是教宗方濟各去年託付給他的使命。他要會晤當局人士，在促成烏克蘭兒童與家人團聚及交換俘虜方面評估進一步的努力，以達成熱切期盼的和平。」

祖皮樞機14日的首項會晤是與俄羅斯外長拉夫羅夫（Serghei Lavrov）進行的。俄羅斯外交部公布了相關消息，強調兩人討論了「在烏克蘭衝突的背景下在人道救援領域的合作」，以及其他有關國際局勢的議題。同一份公告也指出「俄羅斯與梵蒂岡對話的建設性發展」。

此前為烏克蘭和平的奔波

祖皮樞機於2023年投入烏克蘭和平使命，首先在該年6月5日至6日出訪烏克蘭，拜會澤連斯基（Volodymyr Zelensky）總統和其他幾位高級別官員。

接著，同年6月28日至30日，樞機前往俄羅斯，會見俄羅斯東正教宗主教基利爾（Kirill）和多名政府官員，包括：俄羅斯聯邦總統對外政策事務助理烏沙克夫（Ushakov），以及俄羅斯聯邦總統兒童權利專員利沃娃－別洛娃（maria lvova-belova）。

2023年7月17日至19日，祖皮樞機來到華盛頓，與美國總統拜登舉行會晤，將教宗方濟各的一封信轉交給他。

之後，祖皮樞機也於同年9月13日至15日出訪北京，在中華人民共和國外交部與中國政府歐亞事務特別代表李輝進行會談。

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