聖座：祖皮樞機訪問莫斯科為和平及人道合作敞開前景

聖座新聞室發表公告，簡述教宗特使祖皮樞機第二次在莫斯科履行的使命。公告指出，這次訪問審視了一些前景，“也為繼續人道合作，以及熱切期待的和平開闢道路”。

（梵蒂岡新聞網）祖皮（Matteo Maria Zuppi）樞機在莫斯科的訪問得以“審視人道合作的一些前景”，為實現和平“開闢道路”。這是聖座新聞室於10月17日發表的公告中作出的表示。這份公告對意大利主教團主席作為教宗的特使，於10月14至16日二度繼續履行教宗託付於他的使命作了總結。

政治會晤

公告提到，祖皮樞機在一位聖座國務院人員的陪伴下會晤了俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、俄羅斯聯邦總統對外政策事務助理烏沙克夫（Yuri Ushakov）、俄羅斯聯邦總統兒童權利專員利沃娃－別洛娃（Marija Lvova-Belova），以及俄羅斯聯邦人權事務高級專員莫斯卡爾科娃（Tatiana Moskalkova）。

聖座表示，“所進行的會談得以評估到目前為止為兒童的家庭團聚，以及交換俘虜、傷員和陣亡者的遺體所做的工作”。

與安東尼總主教的會晤

公告繼續指出，在莫斯科停留期間，祖皮樞機“也會見了莫斯科宗主教府對外教會關係部門主席、沃洛科拉姆斯克總主教安東尼（Antonij），雙方就不同問題，尤其是人道問題進行 了會談”。總之，這次訪問得以審視一些前景，“也為繼續人道合作，以及熱切期待的和平開闢道路”。

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