世界主教會議：霍勒利希樞機介紹《工作文件》“關係”主題

霍勒利希樞機表示，《工作文件》有3個部分需要討論，即關係、行程和場合。所有主題都會從不同的願景來闡述教會傳教的同道偕行生活。

（梵蒂岡新聞網）世界主教會議總發言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）樞機10月7日向全體與會者介紹了《工作文件》關於“關係”主題的模塊。《工作文件》有3個部分需要討論，即關係、行程和場合。所有主題都會從不同的願景來闡述教會傳教的同道偕行生活。

當天是教宗方濟各發起的為和平祈禱日，霍勒利希樞機首先表示，“為和平祈禱幫助我們將我們今天對《工作文件》關於‘關係’的討論放在正確的願景上：願對和平的渴求成為我們反省和交流的前景，願上主為我們指明道路，使我們成為締造和平的人，為全人類服務”。樞機也對教宗剛宣布的樞機團的新成員表示祝賀，尤其是在場的準樞機。

“關係”主題

接著，霍勒利希樞機解釋《工作文件》中的“關係”主題。他說，我們所論的是與天主的關係、兄弟之間，以及地方教會之間的關係，這些關係“支撐著結構牢固的教會的生命力”。這個關係網“為人和團體提供參照點和方向，有多種形式，並透過多種層面”。“關係”的主題有4個段落，分別論述基督信仰入門、神恩與職務、領洗者的司祭職與專務司祭職，以及各地方教會在至一教會內的“恩典”交換。

天主子民的期待

霍勒利希樞機強調，未來幾天會議工作的“挑戰”，乃是“要與推動《工作文件》的動態步調一致”，以達到“我們團體的生活和具體實踐”。如果我們“只停留在一般層面，只限於重申促進人際和團體關係的重要性”，就會得出一些“少有成果”的事物，而天主子民則期待我們“指明和建議”如何“在我們的教會內使這些關係更透明、更和諧”，以及如何“從金字塔的權力行使轉變為眾議精神的方式”。

最後的步驟

此外，世界主教會議總發言人也指出，《工作文件》的這部分以及隨後的部分都會努力從《綜合報告》收集一系列提議，這些在去年達成了共識，但不是最終的定論。現在，這些提議再次被提出，但仍是“尚未定論”的形式。如此選擇是讓這次世界主教會議完成最後的步驟，換句話說，我們一年前開始的工作現今則有待完成。既不“過於抽象”，也不“過於實用主義”，而是“勾劃出具體建議的輪廓，然後各地教會將根據不同的情況進行調整”。

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