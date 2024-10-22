聖座教義部部長：對女性在教會內的角色進行交談

聖座教義部部長費爾南德斯樞機在世界主教會議的大會發言中強調，教宗認為“女性執事職”的問題尚未成熟，但教宗很關注女性在教會內的角色，要求教義部探索相關的進展。樞機將於10月24日會見那些“對女性在教會內的角色有想法”的人。

（梵蒂岡新聞網）10月24日下午，聖座教義部部長費爾南德斯（Víctor Manuel Fernández）樞機就終身執事的議題，將與那些“對女性在教會內的角色有想法”的人會晤。在10月21日上午的世界主教會議大會上，樞機親自宣布了這個消息。在關於“女性執事職”的問題上，樞機表示：“聖父教宗向我肯定，彼得羅基（Giuseppe Petrocchi）樞機主持的委員會將繼續工作。世界主教會議的成員若願意，無論個人或作為團體，都可將意見、提議、文章或顧慮送到這個委員會。”

此外，費爾南德斯樞機解釋，“第5組”由教義部的教義部門秘書協調工作。“上週五他做了一個醫療手術，提議由兩位極有能力聆聽的人代替他聽取建議。後來我聽說一些人等我到場，我就提出本週四舉行一次會晤”。樞機接著說，“我們知道，聖父教宗表示過，女性執事職的問題此時尚未成熟，他要求我們現在不談論這個可能性”。“研究委員會結束了部分工作，我們會在適當的時候公布，但這項工作將繼續進行”。“教宗非常關注女性在教會內的角色，在世界主教會議提出這個問題前，他已要求教義部探索推進有關問題的可能性，但並不集中在聖秩的問題上”。

樞機說，其實，“為某些女性考慮執事職並不解決教會的數百萬女性的問題”。再說，“我們應做的事還未邁出步伐”。例如，“建立要理教員的新職務時，聖事及禮儀部給各主教團寄了一封信函”，闡述“教宗在《親愛的亞馬遜》勸諭中談到女性對沒有司鐸的團體給予的支持”，以及提出的有關建議。但只有極少數的主教團採納了這些建議。此外，費爾南德斯樞機也表示，“女性擔任輔祭員的職務只占極少數，而經常是司鐸不願意向主教推薦女性擔任這個職務”。

因此，樞機認為，“急於要求祝聖女性執事職並不是今天對提升女性最重要的回應”。他再次提出，“為具體落實有關的反思，我要求將確實擔任團體負責人或重要權威角色的女性的見證送到我的部會來”。最後，費爾南德斯樞機也特別要求“出席這次會議的女性協助收集、說明不同的建議並將之轉達給教義部，我們能夠藉著她們聆聽這些建議，了解女性參與教會領導的可行方式”。

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